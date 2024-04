Feijóo dice que no cabe referéndum "ni a la canadiense ni a la escocesa" y ve en Illa una "continuación" del procés

Asegura que la ley de amnistía se hacía para no hablar de referéndum y "olvidar" el 'procés' pero ahora "está en su grado máximo"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que en España no cabe referéndum "ni a la canadiense ni a la escocesa" y ha recordado que el Gobierno impulsó la ley de amnistía para no hablar de independencia y "olvidar" el 'procés' cuando está "en su grado máximo" en este momento. Además, se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está dispuesto a "sacrificar" al candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, para seguir en el Palacio de la Moncloa.

En una entrevista en Antena 3 que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que Illa "se parece mucho" a Pedro Sánchez en "versión catalana" porque rechazó la amnistía y ahora la "abraza como la gran solución". Tras denunciar una "mutación del Partido Socialista hacia el independentismo", ha señalado que el candidato del PSC "no es el punto final del 'procés', sino su continuación".

"Illa, con todos los respetos hacia el personaje, pues la verdad es que no va a tener un gran protagonismo porque al final, que Puigdemont sea o no presidente, no va a depender del señor Illa, va a depender de que lo necesite el señor Sánchez", ha advertido, para añadir que Sánchez "sin los votos de ERC, Junts y Bildu, deja de ser el presidente del Gobierno".

DICE EL RETRASO DE ELEGIR A FERNÁNDEZ HA SIDO "RENTABLE" PARA EL PP

Por eso, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo está "dispuesto a sacrificar a cualquiera", incluido Illa, porque "los hechos" así lo demuestran. "El PSOE no existe prácticamente en las comunidades autónomas. El señor Sánchez tenía un poder territorial importante y hoy es un poder territorial testimonial", ha apostillado.

Al ser preguntado por el retraso en proponer a Alejandro Fernández como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Feijóo ha asegurado que con eso han "ganado en notoriedad", "en presencia" y "en conocimiento".

"El efecto de esa discusión ha sido rentable para el PP y yo me alegro", ha manifestado, para destacar que ahora el PPC es el "único partido que desde hace una semana tiene todas sus listas cerradas" ante las catalanas del 12 de mayo.

"TODOS SABEMOS" QUE "NO CABE EL REFERÉNDUM"

Un día después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya propuesto un referéndum con el artículo 92 de la Constitución y la pregunta '¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?', Feijoo ha afirmado que "el referéndum de segregación de una parte de España del conjunto de la nación no cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa ni a la gallega".

"Y eso lo sabemos todos, decir un referéndum para ir en contra de la Constitución, simplemente no cabe. Un referéndum en contra del artículo 2 de la Constitución que dice que España es una nación indisoluble, evidentemente no cabe. Pero lo sabemos todos los políticos", ha dicho.

Feijóo ha asegurado que "lo que es sorprendente es que el Gobierno de España dependa de políticos que están chantajeando todo el día con el referéndum", que "han incumplido todas las leyes" y que "han sido indultados". Dicho esto, ha recalcado que "la ley de amnistía y todo esto se hacía para no volver a hablar de referéndum y para olvidarnos el procés, y el procés está en su grado máximo en este momento".

"EN ESTE MOMENTO LA PEOR CLASE POLÍTICA DE LOS ÚLTIMOS 45 AÑOS"

Cuando se cumplen dos años de su llegada a la Presidencia del PP tras el congreso extraordinario que el partido celebró en Sevilla, Feijóo ha admitido que en este momento la clase política "es la peor de los últimos 45 años" y que no excluye al PP aunque cada uno tiene "su responsabilidad". "Yo creo que es la peor política de toda la democracia", ha lamentado.

Además, Feijóo ha recordado que ha planteado a Sánchez y al PSOE hasta seis pactos de Estado pero "ni siquiera" le han dado "acuse de recibo". "No será porque no lo haya intentado", ha resaltado, para añadir que ante su debate de investidura también le propuso que PP y Partido Socialista "gobernasen sin el independentismo". "Después vino la fachosfera o que este partido es de extrema derecha", ha censurado, aludiendo a algunas declaraciones de Sánchez y cargos socialistas.

Además, el presidente de los 'populares' ha pronosticado que Sánchez intentará aguantar al máximo posible en Moncloa aunque la "debilidad del Gobierno es extrema y las dudas sobre esta legislatura son máximas".

DENUNCIA EL "BLANQUEAMIENTO" DE BILDU

Por otra parte, ante las elecciones vascas del próximo 21 de abril, Feijóo ha situado al Partido Popular en Euskadi como única opción frente a la coalición de PNV, PSOE y Bildu, después de que "los tres gobiernen en España" y apoyen "las mismas políticas económicas en el Congreso".

"El PNV, Bildu y el Partido Socialista de Euskadi lo que pretenden al final es emular los problemas del procés de Cataluña y nosotros no. El PP no plantea ninguna cuestión separatista", ha manifestado, para añadir que a su partido le preocupan asuntos como la educación o la inversión extranjera.

Finalmente, Feijóo ha culpado al PSOE y al PNV del "blanqueamiento" de Bildu, y ha lamentado que hayan dado a la formación abertzale la alcaldía de Pamplona, lo que para ellos es la capital de Euskal Herria, según ha dicho.