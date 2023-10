Feijóo dice que si Sánchez consigue formar Gobierno será un presidente dimitido desde el primer día: "No podrá ejercer"

TOLEDO, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este domingo que si Pedro Sánchez consigue formar Gobierno, lo hará como un presidente "dimitido" desde el primer día y "no podrá ejercer como tal".

En el transcurso de un acto público desde la ciudad de Toledo, ha aseverado que, por mucho que pueda revalidar su Presidencia, a Pedro Sánchez "le juzgará la historia", porque si para el independentismo la amnistía es "el punto de partida" de las negociaciones de la investidura, ese mismo punto será "el punto final" del presidente.

Un presidente que "le da la mano a Bildu y la espalda a la decencia", con un Consejo de Ministros "condescendiente con los actos terroristas en Oriente Medio".

Ha añadido que Pedro Sánchez sería presidente de un partido que ha optado por "el silencio" en el debate en torno a la amnistía en el Senado esta semana, donde los socialistas no acudieron porque "no tienen nada que decir".

Y no podría ser presidente porque de partida "incumple su principal deber, que es velar por la igualdad de todos los españoles". Ostentaría la Presidencia "desde la deshonra" y no la ejercerá "con la honra que exige ser presidente de España".

Ha recordado la noche electoral del 23 de julio, en la que el PSOE "intentó ocultar que había perdido las elecciones, y que Pedro Sánchez era el primer presidente que no podía revalidar su cargo", mientras que el PP "ganó tres millones de votos".

"Intentaron negarnos que habíamos ganado las elecciones, intentaron menospreciar al primer partido de España", ha lamentado Núñez Feijóo, quien ha dicho al PSOE que "no podrá silenciar a once millones de españoles" que dan voz al PP en el Parlamento.

Ha vuelto a retar en este punto a Pedro Sánchez a no presentarse a la investidura y a dejar que los ciudadanos vuelvan a votar el 14 de enero.

Del mismo modo, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones esté "sometiendo a la mayoría" de españoles a "una minoría", la de los independentistas, lo que considera una "discriminación".

"AQUÍ NOS CONVOCA LA DEMOCRACIA"

"Aquí nos convocamos porque nos convocan 45 años de democracia y no estamos dispuestos a que nadie nos la arrebate. Nos convoca el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. Nos convoca la gente que nos quiere, los vecinos de Castilla-La Mancha, los vecinos de toda España, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia", ha exhortado ante unos 2.000 asistentes, según la organización.

No está el PP "dispuesto a permitir que un político diga que alguien es menos que otro político", ha aseverado en alusión a Carles Puigdemont.

A su juicio, ahora, hay que buscar una España "con las instituciones al servicio de los ciudadanos, en la que se siga garantizando la división de poderes, en la que el ejecutivo y el legislativo no controlen el Poder Judicial".

Pretende el 'popular' que la justicia "no sea a la carta de quien delinca, y donde los presupuestos resuelvan los problemas de la gente". Una España "confiable, en la que se pueda crecer, que tenga el respeto y el entendimiento, que respete a las minorías, pero que no se somete a ellas". "Cuando nos sometemos a las minorías, están en riesgo las mayorías", ha dicho.

Parece mentira, para Núñez Feijóo, que "haya que reivindicar esto" ante un independentismo que "no quiere a su gente, sólo quiere a su ideología".

"Pedro Sánchez sólo se quiere a sí mismo y nada más, sólo le importa él, él y él, y nadie más. Es necesario. No vamos a discutir si el PSOE quiere o no a España, pero no le queda amor propio. Si lo tuviera, no permitiría el bochorno de tener que desdecirse de todo lo que han dicho", ha señalado, acusando a Sánchez de no tener "amor propio". "Si lo tuviera, no rendiría honores al independentismo".