Feijóo dice que Sánchez va a Davos sin un plan "realista" y le pide desvelar sus reformas para recibir fondos europeos

Rechaza la idea de que "son otros partidos los garantes" de los servicios públicos: "No lo acepto ni lo aceptaré nunca"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acudirá esta semana al foro económico de Davos sin un plan económico "creíble" cuando a España le iría mejor si fuese con "un plan realista y una hoja de servicios de planes cumplidos". Además, le ha emplazado a desvelar las reformas que el Gobierno llevará a cabo para recibir fondos europeos.

Así se ha pronunciado Feijóo en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que se ha celebrado en la sede nacional, donde ha desvelado el organigrama completo del nuevo PP que le acompañará en este nueva etapa, donde tendrá un protagonismo destacado el equipo económico que dirige Juan Bravo, que se ha rodeado de consejeros autonómicos y cargos con experiencia de gestión.

Un día antes de que Pedro Sánchez viaje a Davos (Suiza), Feijóo ha afirmado que el presidente del Gobierno asiste a ese foro sin un plan económico "creíble y visado por la Unión Europea". "Mejor le iría a España con un presidente que fuera a esta cumbre con un plan realista y una hoja de servicios de planes cumplidos, con objetivos concretos y, sobre todo, con cifras anunciadas que encajan en el crecimiento real de la economía", ha indicado.

Feijóo ha señalado que debería asistir a ese foro económico con un plan como el que le presentó el Partido Popular, que su partido puso a disposición del Gobierno y que han puesto en marcha las principales economías del mundo.

PREGUNTA QUIÉN PAGARÁ LAS SUBIDAS FISCALES ANUNCIADAS

El jefe de la oposición ha acusado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de "hablar de economía a escondidas de los españoles" y ha preguntado "quién va a pagar el ajuste y las subidas fiscales que han anunciado en Europa".

Feijóo ha subrayado que hay una serie de preguntas "claras" que requieren "respuestas claras" como "qué reformas van a llevar a cabo para que Bruselas autorice los pagos de los Fondos Next Generation", "durante cuánto tiempo más van a endeudar a nuestros hijos al ritmo de 200 millones de euros más al día" o "cómo van a garantizar las pensiones de nuestros mayores".

Un día después de que Sánchez asegurase en Granada que en las andaluzas se elije entre "derechos" y "derechas", Feijóo ha rechazado la idea de que "son otros partidos los garantes de los servicios públicos". "No lo acepto ni lo aceptaré nunca; los servicios públicos no se construyen con soflamas ni pancartas sino con decisiones razonables, perdurables y una economía solvente", ha proclamado.

En este punto, ha resaltado que no protege el Estado del Bienestar quien compromete su viabilidad, no cree en la sanidad pública quien la debilita, no defiende la educación pública quien instaura que es lo mismo aprobar que suspender, y no fortalece los servicios sociales quien los abandona en el peor momento, como ocurrió con la pandemia.

EL PP, "ÚNICA ALTERNATIVA" A UN "MAL GOBIERNO"

El presidente de los 'populares' ha señalado que el PP es la única alternativa al "mal gobierno" y "el lío de partidos" que hoy dirigen España que, a su juicio, "ni funciona, ni satisface, ni genera expectativas".

Además, ha señalado que, mientras el Gobierno habla de lo "superfluo" porque no quiere hablar de lo importante, el PP hablará de aquello que importa a los ciudadanos: llegar a fin de mes, encontrar trabajo y sacar adelante a sus familias.

"Hoy nadie duda de que el Partido Popular es la formación política más pegada a la realidad y más cercana a la mayoría de los españoles. No es una cuestión demoscópica, es una evidencia", ha resaltado, para aludir a la cantidad de personas que, sin ser afiliados ni simpatizantes del PP, le han trasladado en la calle "ahora sí, contad conmigo".

Finalmente, ha dicho a los suyos que no va a renunciar a una mayoría "amplía" que haga las cosas cambien y que a España la gobierne "un proyecto claro y un presidente libre". "Aquí hay partido y habrá gobierno", ha proclamado ante el Comité Ejecutivo del PP.