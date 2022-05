Feijóo dice que Sánchez "vende optimismo" económico en Davos porque en España "no es creíble y no cala"

Avisa a Marlaska que no tendría "un pase" si se confirma que vetó la presencia del Rey en un homenaje a policías que acabaron con ETA

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vende optimismo económico" en el foro de Davos (Suiza) porque en España ese mensaje "no es creíble y no cala", dado que España no ha recuperado el PIB de 2019 y se sitúa todavía tres puntos por debajo del de aquella fecha.

"Entiendo que el presidente del Gobierno tenga que vender optimismo en el extranjero porque ese mensaje en España no cala", ha afirmado Feijóo en una comparecencia de prensa en el Senado, tras tomar posesión de su escaño como senador.

El presidente del PP ha subrayado que es "imposible vender optimismo económico en España" cuando es uno de los países con "mayor inflación de la UE y con mayor deuda y déficit público". Es más, ha dicho que es "imposible vender optimismo cuando los españoles saben que no hay ni un solo cuadro macro que el Gobierno haya aprobado en los Presupuestos o remitido a Bruselas en el que haya acertado".

"Así que los españoles no compartimos el optimismo económico del Gobierno, al contrario, la mayoría de los españoles compartimos el pesimismo de la evolución económica de nuestro país", ha manifestado el jefe de la oposición.

LOS PENSIONISTAS Y LA INFLACIÓN

Al ser preguntado si comparte la revalorización de las pensiones con el IPC, Feijóo ha asegurado que todos los pensionistas pagan cantidades "exorbitantes" por el incremento de precios y ha recalcado que el principal objetivo del Gobierno debería ser bajarlos.

"Los precios no se bajan incrementando de manera exponencial la deuda y el déficit, se logra con una política diametralmente opuesta a la del Gobierno. El resto son parches", ha indicado el presidente de los 'populares'.

SOBRE EL POSIBLE VETO AL REY EN UN HOMENAJE A POLICÍAS

Por otra parte, Feijóo ha advertido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que su decisión no tendría un "pase" si se confirma que vetó la presencia del Rey en un acto de homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

"El ministro prosigue en su escapada de su propia biografía y delpapel que tiene que tener el ministro del Interior", ha declarado Feijóo, al ser preguntado por la información del diario 'El Mundo' acerca de que Felipe VI no pudo presidir el homenaje a los policías que vencieron a ETA porque el ministro no dio el plácet.

Feijóo ha señalado que, según estas informaciones, al ministro del Interior "no le gusta que se reconozca y se dé testimonio de lo que ha pasado en España en el peor momento" cuando se producían "crímenes" y "atentados" de ETA.

A su entender, las víctimas de esos atentados "merecen mucho más respeto del que en los últimos años ha planteando el Gobierno". "En el caso de que se confirme que se le ha negado a la jefatura del Estado poder presidir un acto, es sin duda una decisión que no tiene un pase. Nos enteraremos de si esto es así y, en el caso de que esto sea así, no tiene un pase", ha recalcado.