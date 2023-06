Feijóo dice que "no tiene sentido" que Vox condicione el Gobierno de Murcia: "No tiene los votos suficientes"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "no tiene sentido" que Vox condicione el Gobierno en la Región de Murcia porque "no tiene los votos suficientes", al faltarle al PP, liderado en la comunidad por Fernando López Miras, sólo dos diputados para la mayoría absoluta.

"Lo que está claro es que en Murcia, muy mayoritariamente, la gente votó en contra de un gobierno del Partido Socialista. Clarísimamente. Contundentemente", ha recalcado Feijóo en una entrevista este lunes en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Dicho esto, el líder 'popular' ha insistido en que desde su formación le han planteado a Vox esta situación tras obtener un 43% de los votos. "Hemos sacado más votos en Murcia en porcentaje que en Andalucía (...) donde tenemos mayoría absoluta y en Murcia no, pero tenemos un refrendo legal superior o cuando menos, similar", ha apuntado, deseando que no se dé una repetición electoral en la comunidad.

Por ello, ha declinado que Vox entre en el Gobierno de la Región de Murcia. "No tiene sentido que Vox condicione el gobierno de Murcia", ha señalado, al tiempo que ha recordado que el PP no pacta con Vox en "todas las circunscripciones" poniendo como ejemplo el acuerdo con Coalición Canaria, el acuerdo sobre la abstención del PRC "y no con Vox" o el "preacuerdo" en Valencia.

En otro punto, en cuanto al posible pacto en Baleares entre el PP y Vox, después de que este mismo lunes ambas formaciones hayan alcanzado un preacuerdo para la constitución de la Mesa del Parlament de Baleares, Feijóo ha apuntado que la líder 'popular' en la región, Marga Prohens, "está negociando" con Vox y apuesta por que "tendrán avanzadas cosas que no se explicitan en el acuerdo" si bien ha subrayado que lo que busca este acuerdo es la investidura de Prohens.

"He oído decir a Marga Prohens que quería gobernar en solitario. Cuestión distinta es que al final esto se pueda confirmar y pueda cristalizar (...) pero no está 100% seguro", ha matizado Feijóo, para después reiterar que en Baleares "se ha votado un cambio".

LA CUESTIÓN DEL SÁHARA, AL CONGRESO

En otro punto, cuestionado por el giro del Gobierno respecto a su posición del Sáhara Occidental posicionándose a favor del plan de autonomía de Marruecos, Feijóo ha asegurado que desconoce lo que ha hecho España en este sentido.

"Yo creo que no hay nadie, salvo (Pedro) Sánchez y (José Manuel) Albares, que pueda decir qué es exactamente lo que hemos hecho. Porque nadie lo sabe. Yo no sé qué ha hecho mi país", ha criticado Feijóo.

Al respecto, ha relatado que su reunión con el primer ministro marroquí, a petición de este, fue "muy leal y muy honesta" y le preguntó específicamente por este asunto, algo que él no pudo responder, según ha explicado, porque lo desconocía. "Y ya no pudimos seguir hablando mucho. Pero es lamentable", ha sentenciado.

A reglón seguido, Feijóo ha avisado que si llega a la Moncloa tras las elecciones del 23J el asunto de Marruecos lo llevará al Congreso de los Diputados.

"Y lo primero que haré antes de llevarlo al Congreso de los Diputados es llamar al jefe de la oposición y decirle: 'Oye, me he encontrado esto en el Gobierno' ¿me ha informado el Ministerio de Exteriores? Si es que alguien lo sabe, porque en un país pequeño como el nuestro se sabe todo", ha manifestado.

RETRIBUCIONES POR SENADOR Y DEL PP

Al ser preguntado directamente por su salario como senador y como cabeza del partido, Feijóo no ha dicho la cifra exacta y ha señalado que declara en el Senado y que recibe un plus por parte del Partido Popular, como "todas las personas" que están en el Comité de Dirección del partido.

Así, y sin citar una cifra concreta, el líder 'popular' se ha mostrado a favor de que la financiación de los partidos se haga pública y ha dicho entre risas que cuando presente en el Senado su nómina, que es una obligación al final de la legislatura, podrá hacer pública esa cantidad.

NNGG Y COPAS PARA AFILIADOS

En relación al anuncio de Nuevas Generaciones del PP sobre descuentos en algunas discotecas y copas para sus afiliados, Feijóo se ha desmarcado de esta propuesta asegurando que está más preocupado por "algunas otras cosas de la política española" que lo que hacen "los chavales de Nuevas Generaciones".

Al hilo, ha remarcado que nunca ha estado afiliado a NNGG y que militó en el partido "cuando tenía el convencimiento de que era la mejor solución política en España", concretamente a sus 40 años, cuando ya llevaba con cargos del PP "no electos, con cargos de gobierno desde los 29 años".

"Tuve tiempo de conocer bien, no el partido por dentro, sino lo que hace el partido, porque lo importante no es lo que se dice, sino lo que se hace", ha manifestado.