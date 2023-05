FeijÃ³o dice que ver en las listas de Bildu a condenados por "asesinato" confirma que hay que "derogar el sanchismo"

Dice que va a "cambiar la forma de hacer política" y derogar leyes que "no tienen respaldo social" y "son imposiciones de la minoría"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que las gobernabilidad de España no puede descansar en un partido como Bildu, que lleva a personas "condenadas por asesinato" en sus listas a las elecciones del 28 de mayo. Según ha recalcado, este tipo de acuerdos de Pedro Sánchez con esa formación confirma que hay que "derogar el sanchismo".

En su intervención en el el IV Foro Internacional Expansión que, presidido por el Rey, se celebra en el Parador de Turismo de Alcalá de Henares, Feijóo ha criticado que Bildu, socio del Gobierno, incluya en sus listas electorales a 44 condenados de ETA, siete ellos por asesinato.

El jefe de la oposición ha indicado que la presidencia del Gobierno "no puede descansar en un partido como Bildu después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinatos" que forman parte de las candidaturas en municipios del País Vasco.

"Eso desde el punto de vista político es derogar el sanchismo", ha señalado Feijóo, que había sido preguntado expresamente en este foro en qué consiste "derogar el sanchismo". Según ha añadido, se trata "derogar bastantes políticas de estos últimos cinco años" y "también la forma de hacer política en España desde 2018".

DICE QUE GOBERNABILIDAD DEPENDE DE LOS QUE QUIEREN IRSE DE ESPAÑA

Feijóo ha censurado que la gobernabilidad "dependa de partidos que quieren irse de España" y que esas formaciones presuman de que el "cambio político" es precisamente esa dependencia de ellos por parte del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. "Eso hay que derogarlo de forma inmediata", ha añadido.

Desde el punto de vista de contenidos políticos, ha afirmado que "no es aceptable" hacer "un Código Penal a la carta de personas que han delinquido y están condenadas por el Tribunal Supremo"; "favorecer la corrupción" o "no preservar la integridad territorial de la nación al eliminar la sedición". "Un Código Penal no puede convertirse en un indulto de manera indirecta de determinados políticos condenados por el Tribunal Supremo", ha agregado.

De la misma manera, ha dicho que "no es aceptable una Ley Trans en la que la mayoría de médicos, juristas, jueces están en contra e incluso el feminismo clásico" ni es "aceptable" una ley de Memoria Democrática que ha sido "redactada y condicionada por Bildu".

También ha enmarcado en las políticas a derogar el hecho de que el Gobierno realice "un incremento de los impuestos históricos" cuando hay una alta inflación y está llevando a cabo una recaudación histórica.

RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES

Y en cuanto a las formas, ha señalado que las instituciones del Estado y el Gobierno "son cosas distintas" y, por lo tanto, las instituciones no pueden ser "expropiadas" por el Ejecutivo. En este punto, ha criticado que el CIS esté en manos de un miembro del PSOE, que se haya cesado a la directora del CNI "por cumplir con sus obligaciones" o que se nombre fiscal general del Estado a una exministra.

De la misma manera, ha criticado que el Gobierno haya "intervenido el Tribunal Constitucional con dos cargos del Gobierno, un exministro y una alto cargo de Moncloa". "Recuperar la independencia de las instituciones del Estado desde el punto de vista formal es derogar el sanchismo", ha apostillado.

Además, ha dicho que "no es razonable en una democracia como la española que se señale" a aquellos que no están de acuerdo con las decisiones del Gobierno y ha criticado los "señalamientos" que, a su juicio, se han realizado estos meses a jueces, empresarios o periodistas.

Feijóo también ha criticado que la forma de hacer política del Gobierno y afrontar los problemas del país se base en "la división y en el enfrentamiento" entre políticos, entre administraciones, entre territorios. "Así no se construye un país", ha manifestado, para acusar al Ejecutivo de utilizar esa división como "arma política constante para obviar la falta de soluciones a los problemas" del país,

"Por tanto, vamos a derogar muchas leyes que no tienen respaldo social, que son imposiciones de la minoría para mantener una coalición débil, cada día más débil, como es la coalición del gobierno y vamos a cambiar la forma de hacer política en nuestro país. Por tanto, esto es derogar el sanchismo", ha finalizado.