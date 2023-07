Feijóo dice que su vicepresidenta no ha sido ministra y que España "dormirá tranquila" con su titular de Economía

No cree que Ayuso quiera estar en su Gobierno si el PP gana las generales al tener mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha precisado este lunes que su futura vicepresidenta en caso de llegar al Palacio de la Moncloa ha "gobernado" pero no ha estado en el Gobierno de España y ha recalcado que su futuro ministro de Economía "no es político" pero es alguien "muy bueno". De hecho, ha indicado que España "dormirá tranquila" porque se volverá a hacer una política económica "sólida".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha declinado dar los nombres de las personas que podrían formar parte de su equipo de Gobierno si gobierna tras elecciones generales porque, según ha dicho, sería "un error" avanzarlo en este momento.

"Por dos razones: La primera porque no soy presidente del Gobierno y es una razón muy poderosa. Y la segunda, porque mientras no esté firmado el decreto de nombramiento nadie es ministro del Gobierno", ha manifestado.

Después de que anunciara hace una semana que contará con una vicepresidenta del Gobierno --cuando le preguntaron si Santiago Abascal podría ser su vicepresidente--, Feijóo ha admitido que es una mujer a la que se la conoce porque es política. Según ha dicho, ha "gobernado" aunque "en el Gobierno de España no ha estado".

Al ser preguntado si está pensando en la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP ha respondido: "Yo creo que Ayuso en este momento no querría venir al Gobierno. Yo estuve en la posición de Ayuso y creo que ser presidente de una Comunidad Autónoma con mayoría absoluta, pues es todo un honor. Tiene muchas competencias, mucho presupuesto y muchas responsabilidades".

En cuanto a su futuro ministro de Economía, Feijóo ha revelado que "ni es político ni ha estado en política ni ha tenido ningún cargo en ningún partido político". Eso sí, ha subrayado que "por supuesto conoce la política europea" y es "muy bueno".

"El ministro de Economía de mi Gobierno es un ministro absolutamente acreditado y cuando se sepa el nombre, España dormirá tranquila de tener una persona que conoce bien la economía, que es una autoridad en economía", ha manifestado.

Al ser preguntado por la posibilidad de que pueda ser el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, Feijóo ha declinado dar más pistas y ha reiterado que los españoles dormirán "tranquilos" porque con el PP en Moncloa se "volverá a hacer "una política económica sólida"

AFEA A CALVIÑO QUE PIDA DEBATES CUANDO NO VA NI EN LA LISTA DEL PSOE

El jefe de al oposición ha indicado que Pedro Sánchez "no es la panacea de la estabilidad ni de un equipo sólido" porque en cinco años ha nombrado a más de 40 ministros, con varios ministros de Sanidad o de Cultura.

El presidente del PP ha destacado el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ni siquiera vaya en la lista electoral del PSOE a las elecciones generales pero reclame un debate económico con el PP.

"¿Y ella quién es? Ella es una señora que está en el Gobierno al que le quedan 20 días para tomar una decisión los españoles y no va ni en la lista, ¿no? Por lo tanto, con todos los respetos del mundo, creo que estas cosas no son muy serias", ha enfatizado.

CRITICA LA PROPUESTA DE DÍAZ DE DAR 20.000 EUROS A LOS JÓVENES

En la misma entrevista, Feijóo ha criticado algunas de las medidas del Gobierno como da un bono cultural a las personas que cumplen 18 años con independencia de al renta de los padres. También ha criticado la última propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de proponer dar 20.000 euros al que cumple 18 años para emprender o formación.

"¿Usted cree que esto es una política económica? Cuando una parte del gobierno dice que la economía española va como una moto y la señora Yolanda Díaz dice que hay muchísimas familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que el paro está cerca del 12,7", ha exclamado, para añadir que el Gobierno es "un follón" porque una parte del mismo dice "lo contrario".

Después de que Yolanda Díaz haya llamado "incompetente" a Feijóo, ha señalado que a él le dice lo "contrario", que es su "presidente" por eso del "compadreo gallego". Según ha añadido, a la vicepresidenta la conoce "desde que era concejal en el Ayuntamiento de Ferrol".

"Es una persona que no ha ganado nunca ninguna de las elecciones. Nunca. Y sin embargo es una persona que ha llegado a ser candidata a la Presidencia del Gobierno. Es evidente que tiene su mérito, yo eso no se lo discuto. Y es una persona que mucha experiencia de gestión no tiene", ha dicho, para agregar que pasó de lleva una cocejalía en Ferrol a ser ministra.

PRESENTARÁ ESTE MARTES SU PROGRAMA ELECTORAL

Además, el presidente del PP ha anunciado que este martes presentará de forma completa su programa electoral ante las elecciones generales del 23 de julio, si bien estos días ya ha desgranado algunas propuestas por sectores.

En el caso de la reforma laboral, ha indicado que esa reforma que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez es "básicamente" el texto del Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha apostado por hacer "ajustes" tras verse con sindicatos y empresarios. "Mi planteamiento no es derogar esa reforma", ha señalado, para recalcar que los ERTE no los ha "inventado" Yolanda Díaz.

Además, Feijóo ha avanzado que llevará una auditoría si gobierna para ver el estado de las cuentas. Según ha añadido, su objetivo es decirle a los españoles cuál es la situación por ejemplo del empleo público.