Feijóo diferencia la tasa de Bruselas a energéticas del impuesto de Sánchez, que "grava la facturación, no beneficios"

Dice que el Ejecutivo también ha apostado por un impuesto a la banca y "no ha visto que la Comisión Europea lo respalde"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha diferenciado este miércoles la tasa a las energéticas que estudia Europa del impuesto temporal a la banca y energéticas que promueve el Gobierno porque, según ha explicado, Pedro Sánchez "está gravando la facturación de una compañía, no los beneficios". Además, ha avisado que el Ejecutivo también ha apostado por ese impuesto a las entidades financieras que, por ahora, no ha respaldado Bruselas.

"Está poniendo un impuesto a la banca, que no he visto que la Comisión Europea lo respalde", ha asegurado Feijóo en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el voto en contra del Grupo Popular en el Pleno del Congreso este martes a la proposición de PSOE y Unidas Podemos sobre impuestos a la banca y las eléctricas.

El jefe de la oposición considera que el impuesto del Gobierno no busca bajar el recibo de los ciudadanos sino aumentar la recaudación del Estado. "No está poniendo un impuesto a los beneficios sino un impuesto a la facturación", ha proclamado, para dejar claro que ese impuesto es algo "absolutamente distinto" a lo que ha planteado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

CREE QUE LAS ENERGÉTICAS PUEDEN GANAR SI LO IMPUGNAN

"Estamos hablando de gravar a las eléctricas y las energéticas. Es la única coincidencia", ha afirmado Feijóo, que ha avisado que él no conoce "ningún fiscalista" que no les advierta de que si el Gobierno no modifica su impuesto, "probablemente lo ganen las energéticas en el caso de que lo impugnen". "Y lo tendrá que pagar y devolver el Gobierno siguiente", ha apostillado.

El líder del PP se ha esforzado en explicar las diferencias entre lo que propone Bruselas y lo que plantea el Gobierno porque, a su juicio, Pedro Sánchez no está "gravando los beneficios, sino lo que facturan las empresas".

"El objetivo de la medida para nosotros es bajar los recibos de la luz a las personas de menor renta y el objetivo del Gobierno no es ése, sino recaudar un dinero para que después él reparta lo que considere oportuno. Y son cosas totalmente distintas", ha manifestado.

Además, ha rechazado de plano que sobre este asunto haya habido debate en el seno del Partido Popular. También ha dicho que el PP no podía apoyar la proposición de PSOE y Podemos porque tienen "serias dudas que eso prospere ante un tribunal".