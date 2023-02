Feijóo elogia a Villacís y ve "lógico" que hable con Almeida si quiere ir con el PP, que ya cuenta con 166 cargos de Cs

"Yo sí tengo buen concepto de Begoña Villacís", asegura, para añadir que a él le gusta que "la gente buena" entre en el Partido Popular

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que tiene "buen concepto" de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y ha señalado que lo "lógico" es que hable con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, si quiere incorporarse a las listas del PP en las elecciones de mayo. Dicho esto, ha recordado que ya hay 166 cargos del partido naranja que han entrado en el Partido Popular.

"A mí me gusta que la gente buena entre en mi partido. Por supuesto tenemos buena gente en el partido, pero siempre podemos tener más. El otro día hacíamos un recuento y, efectivamente, hay 166 cargos orgánicos de Cs que voluntariamente han entrado a formar parte de nuestro partido", ha revelado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

Así, el presidente del PP ha señalado que hay dirigentes de Ciudadanos que van en las listas de su formación, otros que están en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y otros en el madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso, y "funciona bien". Según ha añadido, el PP es un partido de "centroreformista" y "Cs también lo era", por lo que "todo parece que las cosas pueden confluir".

INVITA A VILLACÍS A DECIR SI QUIERE IR CON EL PP

En el caso concreto de Villacís, ha señalado que tienen que hablar con los "compañeros de Madrid en el caso de que se esté valorando incluirla en la lista del Ayuntamiento de Madrid". "Lo lógico es que Begoña Villacís y el señor Almeida hablen de si interesa o no interesa hacer esto", ha declarado.

Eso sí, el líder del PP ha indicado que "también es verdad" que en este momento Villacís no les ha dicho que quiere ingresar en el Partido Popular. "Al menos a mi no me lo ha dicho", ha confesado. Preguntado si se lo ha trasladado al coordinador general del PP, Elías Bendodo, con el que se reunió hace una semana, ha indicado que cree que tampoco porque Bendodo no le ha dicho "esto".

En cualquier caso, ha dicho que es "sorprendente" que sea noticia que los partidos políticos hablen cuando antes la noticia era que no se hablaban. "Yo he hablado con todo el mundo y con más gente de lo que la gente cree, lo cuál es lógico y natural", ha declarado.

LA VICEALCALDESA "HA SIDO LEAL"

Feijóo ha afirmado que él sí tiene "buen concepto de Begoña Villacís", que ha sido "buena vicealcaldesa y ha sido leal". "Mientras sus compañeros en la Comunidad de Madrid estaban haciendo la moción de censura pactada con el PSOE, la vicealcaldesa en Madrid no la hizo y dio estabilidad al ayuntamiento de Madrid durante todos los años de esta legislatura", ha manifestado. A su entender, esos antecedentes son para él "suficientemente sólidos" para tener una "buena opinión" de Villacís.

Al ser preguntado si le gustaría que formarse parte del PP, Feijóo ha reconocido que a él le gusta "que la gente buena" entre en el PP y que, aunque tienen "buena gente" en el Partido Popular, "siempre pueden tener más".