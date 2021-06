Feijóo esgrime que no va a Colón porque vuela en la mañaña del domingo y tiene reuniones previas a ver al Papa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, uno de los 'barones' populares que no estarán el domingo en la manifestación de Colón contra los indultos a los presos del 'procés', ha concretado este jueves, a preguntas de los medios, que vuela a Roma en la mañana de esa misma jornada y ha justificado que, si bien se reúne el lunes con el papa Francisco, antes tiene que participar en reuniones previas.

Así lo ha ratificado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha sido preguntado por el horario de su vuelo, dado que hay conexiones que le permitirían participar a las 12,00 del domingo en la manifestación en la que coincidirán cargos de PP, Vox y Ciudadanos, y llegar con tiempo a su audiencia del lunes con el Sumo Pontífice.

"Le agradezco que me diga las distintas opciones que hay, pero iré en el vuelo que tenía previsto ir. Creo recordar que me voy el domingo desde Vigo a las 9,30 a Madrid y que allí cogeré un vuelo sobre las 12,00 a Roma. Si tengo que enseñarle los billetes, no tengo inconveniente, pero no creo que tenga eso mucho interés mediático", ha contestado a la periodista que le formuló la pregunta.

Dicho esto, ha aludido a los "protocolos" del Vaticano, a los que tiene que ajustarse, y ha incidido en que "cuando uno va a Roma" hay que mantener una serie de "contactos" adicionales y previos a la audiencia con el papa "por razones obvias".

"Están los embajadores y están otras autoridades eclesiásticas gallegas que también fueron muy importantes, junto al arzobispo de Santiago (Julián Barrio), para conseguir esa audiencia", ha argumentado.

No en vano, Feijóo ha aludido a que es preciso "cumplir" los protocolos de las instituciones que "invitan" a una audiencia de este tipo y ha recordado que, de hecho, cuando anunció que no iría a Colón esgrimió que tenía un viaje que se lo impedía, pero no pudo anunciar adónde porque dichos protocolos también determinan cómo y cuándo informar sobre ello.