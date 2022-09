Feijóo espera que Ribera evalúe la propuesta energética del PP para "acertar" porque ve en el PSOE "modelos distintos"

Critica la diferencia de voto del PSOE con las nucleares y dice que Podemos "acredita que la excepción ibérica la pagan los consumidores"

BURGOS/MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, haya propuesto la reunión con el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, para "evaluar" el plan energético de su partido con el objetivo de "acertar", máxime cuando, según ha dicho, ve en el PSOE y sus socios "tres modelos energéticos distintos".

"Vamos a la reunión con nuestra propuesta y nuestros documentos para intentar servir a nuestro país desde la alternativa, que es nuestro compromiso y nuestro objetivo", ha declarado Feijóo ante la reunión que Ribera y Bravo mantendrán este jueves para negociar medidas energéticas. Este encuentro se producirá diez días después de que el primer partido de la oposición remitiera al Ejecutivo su plan energético.

Feijóo que ha visitado un viñedo en Roa (Burgos), acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que con el documento energético es la sexta propuesta que trasladan al Gobierno y ha emplazado al Ejecutivo a "copiar" el conjunto de propuestas económicas y energéticas del PP, como ha hecho con la bajada del IVA de la luz y el gas.

"Supongo que (la reunión del jueves) será para que el Gobierno evalúe las propuestas que desde hace ya semanas tiene a disposición, con el objetivo de acertar", ha apostillado, para subrayar que las propuestas del PP no llevan el logo del partido sino que van con el escudo de España para que el Gobierno las haga suyas.

En este punto, ha recalcado que el PP lo que quiere es que se "acierte" en materia energética, en un momento en que "se ha cerrado la industria del aluminio primario", la "industria del acero" apunta a un ERE "para sus 8.000 trabajadores durante todo el año 2023 y "la industria del hierro está con muchísimas limitaciones".

Además, Feijóo ha asegurado que el PP quiere saber en esa reunión con Ribera "si el PSOE tiene alguna propuesta energética", dado que, según ha dicho, "en tan solo una semana" han visto "tres modelos energéticos distintos".

LA CENTRAL DE AS PONTES

En este punto, ha destacado el hecho de que la propia vicepresidenta este lunes haya "aceptado" la propuesta energética que había hecho Galicia hace dos años para no cerrar la central térmica de As pontes y "mantener el 50%" de la misma activa, "ante la necesidad de recurrir a esa central cuando la energía eólica y fotovoltaica no responde a la demanda de mercado".

El líder del PP ha recordado además que hace unos días el PSOE en la Asamblea de al Junta de Extremadura votaba a favor del mantenimiento y prórroga de la central nuclear instalada en esa región, mientras que el PSOE en Madrid estaba en contra.

Además, ha asegurado que este lunes Podemos pedía que "el coste de la electricidad por la excepción ibérica no lo paguen los consumidores sino que lo paguen las eléctricas", algo que, en su opinión, "acredita que la excepción ibérica la están pagando los consumidores".

"El PSOE de Extremadura vota a favor de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares y el PSOE en Madrid en contra; Podemos acredita que la excepción ibérica la pagan los consumidores, el Gobierno lo niega; y por último, durante ya tanto tiempo decir que había que cerrar las centrales térmicas, ayer la vicepresidenta tercera acepta que la mitad de esa central térmica permanezca activa", ha enfatizado.