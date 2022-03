Feijóo exhibe gestión ante PP C-LM y se erige como pegamento del centro derecha y freno de PSOE, Podemos y nacionalismo

Pide apoyo a PP C-LM en un acto en el que no citó a García Page: "Toda la vida me he preparado para ser presidente del PP de España"

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El candidato a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha continuado con su ronda de visitas a todas las comunidades autónomas recalando en Toledo junto al líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, una cita en la que ha querido exhibir su gestión durante las cuatro últimas legislaturas en Galicia para pedir el apoyo a centenares de asistentes para hacerse con el liderazgo de la formación.

Feijóo, que ha comenzado su intervención bromeando con lo "peligroso" que es tener a un "primo" en la región --en alusión a Paco Núñez, con quien comparte apellido--, ha sacado pecho por su gestión en cuanto al pronto pago a proveedores, reducción de impuestos o modelo económico que ahora quiere "implementar" en España.

Tras una jornada que comenzaba en Barcelona, "no se podía terminar mejor que en la capital imperial", ha reconocido cómo en Castilla-La Mancha "se palpa la ilusión de cómo servir mejor" a la ciudadanía, así como la ilusión de "volver a la política con mayúsculas, la de resolver problemas, la de no fragmentar a la sociedad".

Ahora el PP tiene que "acreditar" que es capaz de dar servicio a los ciudadanos, y ahora él se pone "a la orden", algo que "probablemente sea lo más difícil", pero para lo que cuenta con apoyo y con bagaje, entre otras cosas, por "haber trabajado con el presidente fundador --Manuel Fraga--, con Aznar y con Rajoy".

Feijóo ha sacado pecho por lo "previsible" de las decisiones que va a tomar, y por tener un proyecto basado en "muchos años gobernando", razones por las que ha dado el paso de "rendir cuentas" y ponerse a disposición de los españoles.

"No soy un político inexperto, ni un recién llegado, ni ninguna incógnita. Algunos estaréis de acuerdo, otros no tanto, pero creeréis en lo que he hecho, que es lo fundamental", ha abundado.

Para Feijóo, "es más fácil contar cuentos que cuadrar cuentas", pero, en el año 2009 cuando ganó por primera vez en Galicia, empezó por fin a cuadrar las cuentas de Galicia.

De este modo, su equipo sabe también de Educación, lo que ha ejemplificado con sus políticas para fomentar la Formación Profesional; o de Educación, ya que "ha finalizado el mapa de hospitales en Galicia en esta legislatura".

"Tenemos balance de gestión y esto es la política. La política es buena o mala, pero la gestión queda. Los políticos se van y lo importante es lo que dejas, no lo que ibas a dejar", ha abundado. "Decía Fraga que toda la vida se había política se había preparado para presidir la Xunta de Galicia; yo me he preparado toda la vida para presidir el PP de España".

GANAR AL SOCIALISMO Y AL POPULISMO MANTENIENDO EL CENTRO DERECHA EN EL PP

Un balance que también pasa por su experiencia "ganando al socialismo", y si se le ha ganado en Galicia, "también se le puede ganar en España".

Y si su PP ha ganado al PSOE es "porque ha gobernado para toda la sociedad", a lo que ha sumado la batalla presentada ante el "populismo" de Podemos, que de ser la segunda fuerza en intención de voto "se ha quedado en cero diputados".

"También tenemos experiencia en frenar al nacionalismo. Dicen que solo hay en País Vasco o Cataluña, pero si queréis, venid y os lo presento (al de Galicia)", ha dicho, un nacionalismo al que se le para "desmontando sus mentiras identitarias".

Pero, también en Galicia, "se ha conseguido que el centro derecha no se rompiese". "No hay concejales de ningún otro partido de centro derecha que no sea del PP, porque nos hemos juntado, unido, hemos sumado, hemos presentado un proyecto de sumas, y a la gente cuando ve un proyecto de sumas, la gente se pone detrás".

Por contra, Pedro Sánchez "gobierna con la minoría" de sus socios, ante lo que propone gobernar desde el PP "con la mayoría de los votos de los españoles".

Ha sido en este punto en el que también ha tenido palabras para hablar de su gestión por la España vaciada, ya que gobernando en Galicia lo hace sobre "33.000 núcleos de población", motivo por el que ha rechazado "lecciones" al respecto.

"Me encuentro en uno de mis mejores momentos de ilusión", ha dicho al finalizar su acto, agregando que la ilusión "se puede perder muy rápido", lo que le hace "consciente" de que la "ola de ilusión" tiene que mantenerse en torno a un proyecto político para España, ya que "de la fantasía no se vive".

NÚÑEZ: "FIABLE Y CON TRAZABILIDAD DE SERVICIO PÚBLICO CONTRASTADA"

El presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, ha presentado a Feijóo como alguien "fiable, en quien se puede confiar", con una trazabilidad de servicio público "contrastada".

Para Núñez, "es importante tener claro que una seña de identidad de Feijóo es que no excluye a nadie", algo que incluso han reconocido "dirigentes de izquierdas" en Galicia.

Así, el proyecto del gallego lo es "para la mayoría de la sociedad" y donde cabe "la mayoría" de los españoles y los castellanomanchegos.

De este modo, el programa del PP lo será "para todos" y para "no dejar a nadie atrás", si bien ha aseverado que el PP "no se ha movido, no ha variado" y siempre ha estado defendiendo "a España y a los españoles".

Por todo ello, ha pedido a los 'populares' de la región no dejar a nadie "decidir" por el PP, ya que el rumbo del partido lo toma el propio partido.

"Somos un partido que sabe que la mejor manera de implementar una buena política social es bajar impuestos, generar empleo y mejorar la igualdad y libertad de los españoles", ha defendido Núñez.

También ha dicho a la región que los castellanomanchegos "necesitan un Gobierno impulsado por el PP" ya que "quienes han gobernado los últimos 40 años" han situado a la Comunidad Autónoma "en el vagón de cola".

Como ejemplo, ha hablado de Andalucía, "un motor de cambio" tras décadas de años socialistas y que ahora enfila la mejoría.

"Ruina" de familias, pymes, autónomos, agricultores y ganaderos son el bagaje que Núñez achaca al Gobierno de España, por lo que reclama pensar en "retos" en Castilla-La Mancha.

Un reto económico porque la región "es la tercera que más impuestos paga"; un reto sanitario para mejorar listas de espera y Atención Primaria; y el reto de impulsar el mundo rural "protegiendo a agricultores y ganaderos".

"Hoy nos ponemos a tu disposición. El Congreso de Sevilla tiene que ser el de todos. El de la unidad, el de la ilusión, el que nos lleve a ganar las elecciones", ha deseado Paco Núñez.