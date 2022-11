Feijóo exhibirá unidad este lunes ante el Comité Ejecutivo del PP y se lanzará "a la caza del voto moderado del PSOE"

El líder del PP no quiere que la derogación de la sedición "tape" la tragedia de Melilla y pondrá el foco en Sánchez

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exhibirá este lunes en el Comité Ejecutivo de partido una foto de unidad de sus 'barones' territoriales contra la reforma penal "a la carta" que ha promovido el Gobierno de Pedro Sánchez para "derogar" el delito de sedición, un "aberración" jurídica que le servirá de base para lanzarse "a la caza del voto moderado del PSOE", según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

Ese cierre de filas con Feijóo volverá a visualizarse poco después en el almuerzo que mantendrá con los presidentes autonómicos y regionales del partido al término del Comité Ejecutivo. A poco más de seis meses de las elecciones autonómicas y municipales, el jefe de la oposición podrá intercambiar impresiones con sus 'barones' sobre los principales problemas en cada autonomía y empezar a diseñar la estrategia electoral.

Uno de los asuntos clave en el Comité Ejecutivo de este lunes será la derogación del delito de sedición, que va a pasar a llamarse de 'desórdenes públicos agravados. En 'Génova' consideran que esta modificación del Código Penal les da un filón para "desgastar" al PSOE, sobre todo a sus Gobiernos en Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Asturias o La Rioja.

Los 'populares' quieren que cale el mensaje de que los barones del PSOE "son corresponsables" de los pasos de Sánchez si no se desmarcan de forma clara. En esa estrategia, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, acompañado del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se desplazó este viernes a Guadalajara para poner frente al espejo al socialista Emiliano García-Page.

"Vamos a apelar al votante socialista abochornado por la decisión de Sánchez", han confirmado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que subrayan que esos veteranos 'barones' del PSOE tienen la "responsabilidad" de "devolver al Partido Socialista al constitucionalismo".

ESTA CONCESIÓN "APUNTALA" A FEIJÓO TRAS ROMPER NEGOCIACIÓN DEL CGPJ

El propio Feijóo ya apuntó el pasado viernes --en su comparecencia sin preguntas en la sede del PP para valorar la reforma penal-- que esa caza del voto moderado del PSOE será una de sus estrategias a partir de ahora. En su discurso con tono solemne, afirmó que el centro político que no entiende esa decisión "no está huérfano".

"El PSOE ha huido de la moderación, de la centralidad política y de la unidad constitucional por el interés personal de quien hoy lidera el PSOE. Yo las reivindico como única forma posible de representar al conjunto de los españoles. El PSOE ha desprotegido a nuestro país. Yo no me voy a mover de mi compromiso de defenderlo", proclamó Feijóo en su intervención, apenas cuatro después de regresar de su gira Latinoamericana, que le ha llevado durante una semana a Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador.

En 'Génova' consideran que esta nueva "concesión" de Sánchez al independentismo "da la razón" a Feijóo en su decisión de romper hace dos semanas las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Este paso apuntala a Alberto Núñez Feijóo y le va a fortalecer", han indicado las mismas fuentes consultadas, que pronostican que esa tendencia ascendente del PP se recogerá en las encuestas. Además, destacan que el líder del PP se ha comprometido a derogar la reforma de la sedición si llega al Palacio de la Moncloa y que con él los españoles no tendrán que "pagar las hipotecas del independentismo".

CRÍTICAS A ARRIMADAS POR LA MOCIÓN DE CENSURA

Fuentes del PP critican el movimiento de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, emplazando a Feijóo a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez para buscar foco mediático en un momento de caída del partido.

Según el partido naranja es una "obligación moral" de la oposición que, además, frenaría la tramitación de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición, impidiendo así que "se consume con inmediatez este ataque a la democracia española sin precedentes", en palabras de Arrimadas.

En el PP argumentan que una moción de censura no puede prosperar porque no dan los números y no le ven sentido perder el tiempo con este tipo de maniobras. La última moción de censura fue la presentada por Vox en octubre de 2020 y entonces el Pleno del Congreso rechazó con 298 votos en contra y 52 a favor (solo los del partido de Santiago Abascal) esa iniciativa para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Los 'populares' también discrepan de la estrategia de Vox respondiendo a la reforma de la sedición con manifestaciones en la calle pidiendo también elecciones generales ya y recuerdan que esa competencia de poner fecha a los comicios depende en exclusiva del presidente del Gobierno.

LA TRAGEDIA DE MELILLA

El líder del PP no quiere que la reforma del delito de sedición "tape" la tragedia de Melilla del pasado mes de junio y este será otro de los asuntos que previsiblemente estará sobre la mesa en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. En 'Génova' censuran que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siga sin dar explicaciones y ahora ponen el foco sobre todo en el presidente del Gobierno.

De hecho, el Grupo Popular va a solicitar la comparecencia en el Pleno del jefe del Ejecutivo ante el Pleno de la Cámara. "Si Sánchez no es capaz de que su ministro dé cuentas en el Congreso o de que aporte las imágenes o de cesarlo por mentir y ocultar información quien tiene que comparecer es él", declaró este sábado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.