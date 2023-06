Feijóo exige a Colboni que prescinde de Colau en el Gobierno de Barcelona: "Sería un paso muy importante"

Asegura que el PP tiene claro que no va a apoyar ni "un gobierno independentista" ni "un gobierno populista"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el Partido Popular no votará a Xavier Trias para la Alcaldía de Barcelina y ha reclamado al candidato socialista al Consistorio, Jaime Colboni, que prescinde de Ada Colau en su gobierno, algo que, según ha admitido, sería un "paso muy importante".

En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que el debate está "desenfocado" porque el PP "no puede hacer alcalde a nadie". "El PP no va a votar a Trías porque no estamos de acuerdo con Junts", ha subrayado.

De la misma manera, ha afirmado que el PP tampoco va a "apoyar a Colboni", "al menos de momento", porque el dirigente socialista les ha dicho "que no quiere saber nada" del PP. "Lo que quiere son nuestros votos, pero Colau va a seguir en el gobierno. El matrimonio Colau-Colboni que fue en la legislatura anterior, ahora es el matrimonio Colboni-Colau, porque simplemente lo que cambia es quién preside el ayuntamiento, pero no la coalición", ha resaltado.

A renglón seguido, ha explicado que han planteado a Colboni "la posibilidad de hacer un gobierno constitucionalista en el Ayuntamiento de Barcelona". "Incluso le hemos dicho que estamos dispuestos para que se acredite que se gobiernan los constitucionalistas de participar en algún área del gobierno y su respuesta es que con el PP no se pacta y no se acuerda nada, y que lo único que tiene que hacer el PP es votarme", se ha quejado.

En este sentido, ha subrayado que el PP ha trasladado al PSC que Colau "no puede ser número dos" de Colboni porque "no ha concitado acuerdo en la ciudad de Barcelona". Según ha agregado, el PP está a disposición del candidato socialista si quiere hablar pero no van a aceptar que "tenga a la señora Colau como tiquet de gobierno".

EL PP NO VA A APOYAR UN GOBIERNO "INDEPENDENTISTA" NI "POPULISTA"

Preguntado entonces si el PP vería un gesto, si quita a la exalcaldesa, ha reconocido que eso "sería un paso muy importante", dado que el 28 de mayo "ha sido rechazada por la mayoría de la gente que vive en Barcelona". "Pero de momento, insisto, la información que tenemos es que la señora Colau va a formar parte del gobierno del señor Colboni en el caso de que él accede a la alcaldía", ha agregado.

Ante el hecho de que Trias vaya a ser elegido alcalde si el PP no vota a Colboni, Feijóo ha señalado que eso no es "responsabilidad" de su partido y ha hecho hincapié de nuevo en el "desprecio" y "humillación" de los socialistas por no querer pactar con su formación.

El líder del PP ha dicho que a él le da la sensación de que en Barcelona al final se llegará a un acuerdo "entre el PSC, ERC y Trias", aunque ahora intenten "enredar" al PP, que tiene "claro" que no va a apoyar "un gobierno independentista" ni "un gobierno populista" como el de Colboni y Colau.

"ENSANCHAR" EL ESPACIO DEL PP EN CATALUÑA

Finalmente, Feijóo se ha referido a Nacho Martín, ex portavoz de Ciudadanos que encabeza la lista por Barcelona, como un "buen elemento" al ser un "constitucionalista absolutamente convencido y cabal".

"El voto constitucionalista es nuestro objetivo en Cataluña", ha dicho Feijóo, para añadir que parece "razonable" que Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, siga de portavoz en el Parlamento catalán.