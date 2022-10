Feijóo exige a Sánchez aclarar si está dispuesto a proteger España pero evita vincularlo con la negociación del CGPJ

MADRID/SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez a aclarar si está dispuesto a proteger España tras la "divergencia" de opiniones en relación con el delito de sedición. Dicho esto, ha avanzado que si gobierna agravará las penas por el delito de sedición y rebelión, y tipificará como delito al convocatoria de un referéndum ilegal.

Así se ha pronunciado en el el Foro Global Youth Leadership que se celebra en el Palacio de la Magdalena en Santander, en medio de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el jefe de la oposición no ha vinculado esa reforma del delito de sedición con el CGPJ, un asunto concreto sobre lo que no ha hecho ninguna mención durante su intervención, que aún no ha finalizado.

Este jueves, en el debate de Presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado --en respuesta a ERC-- el compromiso del presidente del Gobierno de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos. Poco después, en los pasillos de la Cámara, ha precisado que el Gobierno no llevará al Congreso la reforma de la sedición si no hay mayoría para aprobarla.

"NO SABEMOS HACIA DONDE VA EL GOBIERNO"

Feijóo ha destacado que los delitos de sedición y rebelión están tipificados en los códigos penales de las democracias liberales y occidentales con "mucha dureza" porque se trata de preservar la "unidad de la nación", dado que en algunos casos tiene una pena de "prisión permanente".

El jefe de la oposición ha lamentado que el Gobierno de España tenga como socios a partidos políticos independentistas que fueron "los autores" de una "rebelión-sedición" que se produjo en 2017 y ha recalcad que ahora hay un debate sobre si lo que hay que hacer es rebajar las penas por esos delitos o incrementarlas.

Tras asegurar que el PP está a favor de incrementar las penas y ser "contundente" en la tipificación de los mismos, ha avanzado que si llega a Moncloa así lo hará y tipificará la convocatoria de un referéndum ilegal con una "sanción clara y contundente en el Código Penal".

Sin embargo, ha criticado la "divergencia" que hay en el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. "No sabemos exactamente hacia donde va el Gobierno. Hay contradicciones de distintos miembros del Gobierno y necesitamos saber si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto a sobrevenir como Gobierno", ha enfatizado.

