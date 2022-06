Feijóo exige a Sánchez actuar ya ante la inflación y le recuerda su promesa de "no dejar a nadie atrás": "No es así"

Avisa que recuperar el "prestigio institucional es tan importante como recuperar la economía" tras la actuación del Gobierno de PSOE y UP

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que actúe ya ante la espiral inflacionista porque es "imprescindible dar oxígeno a las familias y las empresas". A su entender, hay que "encauzar desde hoy mismo la economía" porque están "con respiración asistida".

"Aquello de que 'no dejaremos a nadie atrás' no es así. Hay mucha gente que se ha quedado atrás y lamentablemente no tenemos buenos datos. Los datos están ahí y es un conjunto de récords negativo para la economía española", ha sentenciado Feijóo durante su intervención en la XIX Asamblea General de Socios de Empresas Familiares.

El mismo día que se ha conocido que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha disparado en junio hasta el 10,2% por gasolinas y alimentos, Feijóo ha subrayado que es un "mal dato" porque es "la inflación más alta desde 1985, cuando había pesetas y no euros". Por eso, ha insistido en que el Gobierno debe "empezar a reaccionar ya" porque España está en un "momento de extraordinaria dificultad" y las familias tienen "muchas dificultades para acabar el mes".

EL GOBIERNO, COMO "BLANCANIEVES"

Feijóo ha señalado que en España tienen "dos tipos de previsiones", las del Gobierno y las "fiables", que son las que hacen los organismos internacionales e independientes, que "sacan los colores" cada día al Ejecutivo.

De hecho, un día después de la dimisión del presidente del INE, ha comparado la actuación del Gobierno con Blancanieves, que en el cuento "preguntaba al espejo y lo rompía si le daba una información que no le gustaba". "No hay un trimestre que el Gobierno no tenga que hacer una modificación de sus previsiones a la baja", ha exclamado, para advertir que "ya se pone en duda" que España vaya a crecer al 4,3%.

Feijóó ha repasado más datos económicos para subrayar que España está en "una situación francamente complicada" y que están "a tiempo de reconducirla" porque "el diagnóstico está hecho y lo que falta es el tratamiento".

AJUSTAR EL IRPF Y REDUCIR MINISTERIOS

En este punto, ha criticado el decreto anticrisis del Gobierno, que ve insuficiente y que, a su juicio, confirma que el primero "no ha funcionado". Aunque recoge dos propuestas del PP --bajar el IVA de la luz y la ayuda a vulnerables-- ha señalado que hay que ajustar el IRPF a las rentas medidas y bajas, reducir el gasto improductivo y burocrático con menos ministros y asesores y rediseñar los fondos europeos mejorando su ejecución.

También ha defendido una suspensión temporal del impuesto de hidrocarburos porque con el precio del gasóleo y la gasolina a más de dos euros "no es posible trabajar". A su entender, mientras siga esa elevada inflación van a tener "un estrangulamiento" de los sectores productivos y de las familias.

Feijóo ha señalado que España ha solucionado la crisis de los años 90 y la del 2008 y se ha mostrado convencido de que también se solucionará ésta. Eso sí, ha advertido de que cuando más tarde empiecen a actuar, "más dificultades" tendrán.

"Creo que vamos a salir del atolladero pero en primer lugar hay que decirle la verdad a la gente y actuar con responsabilidad, tomando decisiones entre todos", ha asegurado, para recalcar que hay que "dejar las frivolidades, las bromas y los tuits" y empezar a "hablar de los datos, la economía y el futuro".

LAS INSTITUCIONES Y SU PAPEL DE "CONTRAPODER"

Como ha venido haciendo estos días, Feijóo ha señalado que en España hay "otros problemas" como el relativo a la situación de las instituciones del Estado, un tema que también "preocupa" porque debe haber "contrapoderes" como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, el CIS o el INE.

"Si eso no lo preservamos, no vamos a tener aquellas alarmas que activen a los gobiernos y a los ciudadanos de que las cosas no están yendo bien", ha afirmado. En este punto, ha avisado que recuperar el "prestigio institucional es tan importante como recuperar la economía" en España. "Y hago un llamamiento al respecto", ha finalizado.