Feijóo exigirá hoy a Sánchez paralizar la moción de Pamplona y reconsiderar la entrada en Telefónica

Pedirá al presidente del Gobierno tener garantías de Sumar en la reforma del artículo 49 de la Constitución

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigirá este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión en el Congreso, paralizar la moción de censura en Pamplona que dará la Alcaldía a EH Bildu con el apoyo del PSOE porque lo considera un paso que "supondrá un antes y un después" en las relaciones entre ambos partidos, así como reconsiderar la decisión del Ejecutivo de entrar en el capital social de Telefónica.

Según fuentes del PP, Feijóo solicitará a Sánchez que se ponga en contacto "hoy mismo" con el líder de UPN, Javier Esparza, que es el partido que ostenta la Alcaldía de Pamplona desde las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

"Si no se produce esa llamada y si el PSOE no busca una salida alternativa, el PP dará por confirmado que es un pago a Bildu por la investidura y esto supondrá un antes y un después en la política nacional en general y en las relaciones PP-PSOE en particular", advierten las mismas fuentes.

Para el PP, si el problema que se alega para presentar la moción de censura y desbancar a Unión del Pueblo Navarro "es la falta de Presupuestos en la localidad, que se sienten y lo hablen".

Señalan que no actúan "ni en busca de mantener el poder ni en busca de conseguirlo", ya que el PP no gobierna en la capital navarra. "Pero estamos a seis días de que el constitucionalismo pierda una batalla importante. Sánchez, al menos en esto, debe volver al lado correcto de la historia", emplazan al jefe del Ejecutivo y líder del PSOE.

"CONTROLAR" GRANDES EMPRESAS

El jefe de la oposición requerirá también a Sánchez información "precisa" en materia de política exterior y de defensa, además de datos sobre los planes del Gobierno de utilizar fondos públicos para "controlar" grandes empresas españolas.

En este sentido, Feijóo le pedirá reconsiderar el uso del dinero de los ciudadanos de un país "con un 110% de deuda pública para comprar acciones de multinacionales", tras la decisión del Gobierno de ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --organismo dependiente del Ministerio de Hacienda-- que compre hasta un 10% del capital social de Telefónica.

Además, el líder del PP "testará la capacidad de mando" de Sánchez para "someter a Sumar a los acuerdos alcanzados para reformar el artículo 49 de la Constitución" y eliminar el término 'disminuido'.

El PP exige que ese cambio sea en las condiciones pactadas en la anterior legislatura, que incluyen garantías por escrito de que los socios del Gobierno no pedirán un referéndum constitucional con nuevas modificaciones.

"Si Yolanda Díaz da garantías de que la modificación constitucional se circunscribirá a este asunto y no la utiliza para otros fines, hoy se puede cerrar el acuerdo", avanzan las fuentes.

En este punto, el PP pedirá que enero sea mes hábil en el Congreso de los Diputados. "A través del trámite de urgencia y aprobando la reforma con lectura única, esta modificación podría estar vigente en el mes de enero", indican.