Feijóo felicita al PP extremeño por su "congreso de unidad" y aconseja a Guardiola que pida "respeto" para la región

BADAJOZ, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este sábado al PP de Extremadura por el "congreso de unidad" que ha celebrado en Badajoz, en la que ha sido elegida nueva presidenta María Guardiola, a la que ha aconsejado que desde su nueva responsabilidad al frente del partido pida "respeto" para la región extremeña.

Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado de esta forma este sábado en Badajoz, donde ha participado en la clausura del XIII Congreso Regional del PP de Extremadura, que ha elegido a María Guardiola como nueva presidenta regional del partido con el 97,7 por ciento de los votos, en sustitución de José Antonio Monago.

En su intervención, el dirigente nacional del PP ha considerado que este sábado es un "momento histórico" para el PP de Extremadura tras 14 años con José Antonio Monago como presidente, tras lo que ha advertido de que "suceder a un gran líder no es fácil", y "no es fácil para el líder que se va, no es fácil para el conjunto de la organización y no es fácil para la nueva compañera y su equipo" que se pone al frente de la organización.

Feijóo se ha dirigido también a la nueva presidenta del PP extremeño, a la que ha señalado que "en política hay pocas alegrías, que sepas que la alegría te va a durar la jornada de hoy y la jornada de mañana", ya que según le ha avanzado, a partir del lunes "todos los problemas del partido serán tuyos, y todas las expectativas del partido estarán puestas en ti", ha resaltado.

