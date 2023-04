Feijóo se hace "corresponsable" del resultado de 28M y cree que el PSOE "aguantará mejor" que en generales

Pide volcarse en campaña porque es la "primera etapa" para un cambio en España y deben "devolver al PP el orgullo de ser primera fuerza"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que las elecciones de 28 de mayo constituyen la "primera etapa para conseguir un cambio de Gobierno en España", si bien se ha mostrado convencido de que en estos comicios "el partido de Sánchez aguantará mejor" que en las generales, algo que ha achacado a la "lógica electoral". Tras asegurar que se hace "corresponsable" del resultado de autonómicas y municipales, ha emplazado a los suyos a trabajar estas semanas para lograr "una nueva mayoría" que permita gobiernos "fuertes, sólidos y estables".

"Os animo a darlo todo en las siete semanas que restan. Os animo a demostrar que no hay nada hecho y que todo está por hacer. Os animo a que el 28 de mayo, entre todos, podamos dar el primer paso para pasar página de la pesadilla que tenemos hoy", ha reclamado Feijóo a los cargos del PP en su intervención ante la Junta Directiva del PP, máximo órgano del partido entre congresos.

A esta reunión de la Junta Directiva --en la que se han aprobado los acuerdos electorales con los que el partido concurrirá a los comicios-- han asistido una gran mayoría de diputados y senadores, así como buena parte de los 'barones' territoriales. Entre los ausentes, el murciano Fernando López Miras y el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

El jefe de la oposición ha articulado su discurso de arranque de la campaña electoral en torno a tres ejes: en qué lugar está el PP y cuáles son los objetivos; para qué quieren ganar los comicios; y cómo quieren ganar, pidiendo en este punto mayorías para lograr gobiernos "fuertes".

28M, "LA PRIMERA ETAPA" PARA CONSEGUIR EL CAMBIO EN ESPAÑA

En el primer punto, relativo a los objetivos del PP ante el 28M, ha desvelado que hay personas que le han aconsejado no fijar retos concretos para los comicios de mayo y que vaya "gestionando a la baja las expectativas del PP".

"Si alguno desea eso, pido disculpas de antemano, pero ya advierto que no lo haré. No he venido a la política nacional para escapar de las responsabilidades sino para asumirlas ni para ponerme objetivos fáciles sino para marcar retos difíciles", ha dicho, para añadir que tampoco ha venido a la política nacional para que "todo siga igual".

Por eso, ha dejado claro ante la Junta Directiva del PP que el 28M es "la primera etapa para conseguir un cambio de gobierno en España". "Sé perfectamente que el 28 de mayo el partido de Sánchez aguantará mejor que en las elecciones generales, pero eso es la lógica electoral", ha dicho.

PIDE MÁS QUE UN APROBADO "RASPADO"

En este punto, ha aconsejado a los cargos del PP no "pensar en pequeño" ni aspirar a "un aprobado raspado". "No me conformo con superar el resultado del 2019, obviamente, ni con que mi partido mantenga el 28 de mayo tres gobiernos autonómicos", ha declarado.

Tras destacar que el PP lleva siete años sin ganar unas elecciones de ámbito nacional, ha explicado que el objetivo del partido es "subir en votos" y que eso se traduzca en más alcaldías, más gobiernos autonómicos.

"El objetivo es devolver el orgullo al PP de ser la primera fuerza política de España, tanto en las elecciones municipales como autonómicas", ha apostillado, para añadir porque si eso ocurre estarán dando el "primer paso para ofrecer a España un gobierno mejor".

Feijóo ha confesado que no se dará por satisfecho si logran menos que eso y ha dicho que asume el "reto en primera persona", rechazando hacer una campaña de "equidistancia o perfil bajo" o buscando que la suma del PP con otros partidos le "oculte una derrota en las urnas".

Así, ha indicado que estará en las calles con sus compañeros candidatos y hará "lo contrario" a lo que está haciendo Pedro Sánchez. "Recorreré España con vosotros, seré el último afiliado en cada uno de los actos del partido y me haré corresponsable de los resultados de las municipales y las autonómicas del 28 de mayo", se ha comprometido, cosechando un aplauso de los suyos.

DECIR "HASTA AQUÍ" PORQUE A ESTE GOBIERNO NO HAY "QUIEN LO TRAGUE"

Después, Feijóo se ha centrado en explicar para qué quiere ganar el PP los comicios y ha recalcado que se trata de "empezar a pasar la peor página política de la historia democrática de España" con un Gobierno de Sánchez "basado en la mentira desde el primer día" y que "está gobernando y pactando con los que dijo que no lo haría".

A renglón seguido, ha cargado contra el Gobierno por sus políticas, citando algunos de los frentes que, a su juicio, tiene abiertos, como el caso 'tito Berni', la rebaja de las "penas de los corruptos", la continuidad en el Gobierno de ministros como Irene Montero o Fernando Grande-Marlaska, las subidas de impuestos "constantes y generalizadas", el "posible recorte de pensiones", el aumento de "deuda pública desorbitado", fondos europeos "sin ejecutar o mal ejecutados", o el retraso en la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

"Ha llegado el momento de decir 'hasta aquí' porque este Gobierno no hay quien lo trague y nuestra obligación es garantizarles uno mejor en cada rincón de España", ha manifestado el presidente de los 'populares'.

Y ante los que dicen que "los candidatos de Sánchez no tienen la culpa de las políticas de Sánchez", Feijóo ha respondido: "Los españoles tampoco tienen por qué tragar que los alcaldes y barones (del PSOE) que por acción u omisión acataron cada uno de los atropellos y excentricidades de Sánchez no sean responsables de lo que hacen, de lo que dicen y de lo que votan".

PLANTEA UN GOBIERNO CON SUMAR PORQUE "NO LE SALEN LAS CUENTAS"

Según Feijóo, Sánchez y los suyos "ya han reconocido su derrota" con declaraciones como la de su vicepresidenta asegurando que España "tiene sed de cambio" o al ofrecer a los ciudadanos "no una victoria sino una coalición de perdedores" que se dedique a "resistir" y "sobrevivir" en La Moncloa en vez de gobernar.

"Están tan sumamente perdidos que lo mejor que se le ha ocurrido para acallar la respuesta contra los despropósitos del bipartito es ofrecer los despropósitos del tripartito", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno de Sánchez lo que ofrece es "una mezcolanza de 20 partidos cuyo único pegamento es tener el poder".

Tras asegurar que la mayor parte de los problemas que hay en España tienen que ver con gobiernos apoyados en minorías "pequeñas, precarias e inestables", ha pedido a los españoles su confianza para formalizar "una nueva mayoría de gobiernos fuertes, sólidos y estables".

Según Feijóo, Pedro Sánchez plantea un Gobierno con Sumar porque hace tiempo que "las cuentas no le salen ni a él ni a un Gobierno que está dividido y que resta apoyos día a día". Es más, ha dicho que Sánchez "ya no aspira a ser el presidente de los que quieren un gobierno socialista" sino de "los que quieren a Colau de ministra o de los que añoran el regreso de Mónica Oltra".

"AHORA QUIERE DORMIR CON PODEMOS 1 Y PODEMOS 2"

El líder del PP ha recordado que Sánchez dijo que no podía dormir con Podemos. "Y ahora quiere dormir con Podemos 1 y Podemos 2. Realmente es todo una lección de coherencia", ha ironizado, para pedir a los españoles que no se resignen a "ser gobernados por una amalgama de partidos cuyo único objetivo es el poder".

Finalmente, el jefe de la oposición ha dicho a sus cargos que espera que hayan podido "al menos parcialmente desconectar" y "cargar las pilas" en Semana Santa porque en las próximas semanas de campaña, que son "cruciales", no van a poder hacerlo.

Según ha subrayado, les quedan por delante siete semanas para trabajar como "si estuviesen a un voto de la mayoría, con la ambición de lograr ese voto que les falta" y la "ilusión de pensar que los objetivos están cerca".