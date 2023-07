Feijóo hará una auditoria del CIS si gobierna y estudia si puede bajar el IVA de peluquerías este año

Dice que Bruselas no pidió peajes en autovías sino que el Gobierno lo ofreció para recibir fondos y verá si lo puede renegociar si gana

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa hará una auditoría del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para "devolver el prestigio" a esta institución. Además, ha indicado que su partido está estudiando si es posible bajar el IVA de las peluquerías "este año".

"Le he pedido a mi equipo que me diga si podemos comprometernos en bajar el IVA de la peluquería porque hemos visto que se han cerrado muchos salones de peluquería. Creemos que pasar de un 10 a un 21% de IVA ha sido muy duro", ha declarado Feijóo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha señalado que con esa bajada serían "coherentes" con el voto del Grupo Popular en el Senado a favor de bajar el IVA a las peluquerías mientras que el PSOE "votó en contra". "Me gustaría poder rebajar el IVA a las peluquerías este año", ha enfatizado.

CUOTA CERO AUTÓNOMOS Y BAJAR IRPF A RENTAS DE MENOS DE 40.000

Además, ha señalado que una de sus primeras medidas si llega al Gobierno será rebajar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros y ha dicho que con los autónomos quieren llegar a la "cuota cero" el primer año para que puedan atender los gastos. También ha indicado que rebajará el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

En cuanto a si aplicará los peajes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido con Bruselas ante las informaciones que apuntan a que ahora se busca frenar ese compromiso, Feijóo ha recordado que en el cara a cara él enseñó ese documento remitido a Bruselas, algo que, a su juicio, evidencia que el jefe del Ejecutivo "estaba mintiendo" cuando lo negó.

"No he visto una sola aclaración sobre este asunto", ha enfatizado, para añadir que "lo cierto y verdad es que España se compromete con Bruselas a tener un peaje en las autovías y Bruselas toma nota" y le "desembolsa los fondos".

VERÁ SI SE PUEDE RENEGOCIAR LOS PEAJES EN AUTOVÍAS

En este sentido, ha asegurado que si él gana, verá "qué es lo que se puede renegociar y qué no", pero ha añadido que poner "peajes perjudica a la periferia del país y a los productos que tienen origen en la periferia para traerlos a los grandes núcleos de población".

"Es una medida de un enorme calado económico que se debe ver con mucha exactitud y ver el impacto que produce. Pero lo que está claro es que Bruselas no le ha pedido al Gobierno esto sino que el Gobierno ha ofrecido y se ha comprometido con esta medida para percibir fondos", ha enfatizado.

Al ser preguntado si hará una auditoria del CIS, el presidente del PP ha afirmado que "por supuesto". "Lo primero, lógicamente, es devolver el prestigio al CIS, porque el CIS es un buen instituto demoscópico. El problema es que el sanchismo lo ha convertido en eso, en la banalización y en la invasión de las instituciones para controlarlas desde el Gobierno y evitar su independencia", ha lamentado.

DICE QUE TIENE "MÁS EXPERIENCIA" QUE PEDRO SÁNCHEZ

El presidente del PP ha recordado su trayectoria y ha indicado que cree que tiene experiencia para ser presidente del Gobierno. Es más, ha dicho que cree que tiene "más experiencia" que Pedro Sánchez, quien antes de llegar a Moncloa solo había sido concejal en la oposición y no había "gestionado un euro público jamás".

Feijóo ha indicado que él no miente y ha señalado que puede decir "alguna cosa" que no es correcta pero "no es fruto de la mentira" sino de la "inexactitud" y, en ese caso, "rectifica" las declaraciones como, según ha dicho, hizo este lunes con las pensiones. "Creo que eso es bueno y porque además en nuestro país estamos viviendo una época de mentiras que ya nos acostumbramos a ella", ha lamentado.