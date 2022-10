Feijóo insinúa que Valencia se deja influir y es subsidiaria de Cataluña pese a su clara identidad de siglos

Critica que Oltra dimitiese cuando le dio la gana y que no fuera cesada antes

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que la Comunitat Valenciana "no está en su mejor momento" y que "ya no es lo que era", y no cree que los socios del PSPV "sean lo mejor para esta tierra". Además ha insinuado que esta comunidad se dejar influir y es subsidaria de Cataluña, pese a la cultura e identidad de siglos de los valencianos.

Así se ha pronunciado Feijóo durante el encuentro 'Somos Futuro' de Las Provincias en el que ha destacado que el PP ganaría las elecciones autonómicas y las municipales en Valencia, pero se ha mostrado "respetuoso" con el actual ejecutivo valenciano puesto que considera que cuando "un político nacional critica a un presidente autonómico, se equivoca".

Para Feijóo, la Comunitat Valenciana "ya no es lo que era", y ha lamentado que sus políticas "estén muy influenciadas por otra comunidad". "Ustedes tienen una cultura de siglos que parece que tiene menos relevancia que la cultura de otros territorios y que ustedes son subsidiarios de otros. Yo como gallego no soy subsidiario de Castilla y León, tengo la mía. La Comunitat Valenciana que yo conocía tenía una identidad muy claras, una política lingüística, unas señas de identidad y una enorme autoestima", ha agregado.

Por ello, para Feijóo "copiar otras culturas es innecesario" y también ha criticado "copiar políticas que no funcionan". Además, ha reiterado que los socios del PSPV le inclinan a aplicar políticas que "parecen más bien del pasado que del futuro".

Por otra parte, preguntado por la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha señalado que él la habría cesado y ha criticado que dimitiera "cuando le dio la gana". "La hubiera cesado, sin ninguna duda", ha señalado, y ha apuntado que con 15 imputados en la causa que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales del exmarido de la vicepresidenta "no es un tema menor".

"BILINGÜISMO CORDIAL"

Por otro lado, preguntado sobre la política lingüística, Feijóo ha abogado por un "bilingüismo cordial" entre castellano y la lengua oficial de cada territorio y ha remarcado que la Constitución permite "cultivar las lenguas de España: el valenciano, el catalán, el gallego, el euskera y todas las lenguas de España", además de la "lengua común".

En este sentido, ha señalado que el PP quiere que los niños aprendan las dos lenguas "con equilibrio y proporcionalidad" y ha destacado que la valenciana es una "fuente de cultura que se ha construido durante siglos y muchas generaciones" y que "desde hace 500 años tenemos la castellana, que no es solo para España, es universal".

Feijóo ha defendido que la lengua "no sirve para aislar, sino para hablar", y ha señalado que valenciano y español "son lenguas cordiales". "No politicemos las lenguas", ha concluido.