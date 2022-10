Feijóo insiste en que los pactos sobre el CGPJ deben ser por escrito: "Si el Gobierno quiere acuerdo, lo habrá"

Dice que España no debe llegar a Presidencia de la UE sin reformar la ley y se compromete de nuevo a hacer esa reforma si llega a Moncloa

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que debe haber un compromiso "por escrito" de que, una vez renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), habrá una reforma de la ley para la elección de dicho órgano. Tras asegurar que España no debería llegar a la Presidencia de la UE sin esa reforma legal, ha recalcado que "si el Gobierno quiere acuerdo, lo habrá".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por las manifestaciones del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, descartando ese compromiso por escrito en una conversación informal con los periodistas durante la recepción en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad.

En declaraciones a los medios tras asistir a un encuentro informativo con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez organizado por Fórum Europa--, Feijóo ha señalado que es "evidente" que los acuerdos deben reflejarse "por escrito", ya que los orales son "meras conversaciones". Es más, ha advertido al Gobierno de que los ciudadanos valoran más lo primero que los "comentarios en corrillos".

"No conozco ningún acuerdo que no se escriba, que no se firme, que no comprometa a las partes. Por tanto, sería muy sorprendente llegar a un acuerdo oral con un Gobierno en algo tan trascendental como el Poder Judicial", ha manifestado el líder el PP, para reiterar que "esas cosas hay que escribirlas" y "cambiar la ley". AFEA A SÁNCHEZ SUS DECLARACIONES "NO MUY AMIGABLES"

El jefe de la oposición ha indicado que no va a realizar declaraciones que puedan "interrumpir un acuerdo" y ha añadido que él se debe "al Estado". "Si el Gobierno quiere descalificar al PP, yo no voy a hacerlo", ha apostillado, tras admitir que tenía constancia de que, en el debate que se celebra este jueves en el Congreso, Sánchez ha hecho "referencias no muy amigables al PP".

Feijóo ha asegurado que "quizás al presidente Sánchez le preocupe menos el Estado" que a él. "A mi me preocupa el Estado y el Poder Judicial es un poder del Estado", ha aseverado, para añadir que él está intentando llegar a un acuerdo para "mejorar el funcionamiento del Estado".

Tras señalar que la propuesta del PP para reformar el Poder Judicial es "conocida" --la envió en junio a Moncloa--, Feijóo ha afirmado que seis meses es un plazo suficiente para que el CGPJ elabore un informe que cumpla las expectativas de la UE sobre el Poder Judicial y ha resaltado que España no debe llegar a la Presidencia de la Unión sin reformar la Ley.

"No debemos llegar a la Presidencia rotativa de la UE en el segundo semestre del 23 sin que España haya avanzando en la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, dándole más competencia a los jueces y magistrados en su propio órgano de gobierno", ha abundado.

Feijóo ha explicado que se trata de que los jueces tengan "un peso determinante y sustancial" en la propia elección de los integrantes del Consejo, pero cree que es algo que ya debe ponderar el nuevo CGPJ que salga del acuerdo.

Al ser preguntado si el plazo para reformar la ley puede ser superior a los seis meses, Feijóo ha dicho que en ese plazo el nuevo CGPJ tendría "tiempo de sobra para evacuar un informe que cumpla con las expectativas y compromisos" que se tienen con Europa.

DICE QUE EL COMISARIO EUROPEO "HA SIDO MUY CLARO"

En este sentido, ha destacado que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha sido "muy claro y determinante" y ha propuesto "avanzar" en esa nueva legislación para que los jueces "tengan peso determinante en la elección del próximo Consejo".

"El señor González Pons tiene la instrucción de seguir trabajando y si el Gobierno quiere, puede haber acuerdo y si el Gobierno no quiere, pues evidentemente seguiremos como hasta ahora", ha declarado el presidente de los 'populares'.

En cuanto a si no habrá acuerdo si esa reforma legal no es por escrito, Feijóo ha señalado qeu hay que "comprometer" esa reforma, que es la propuesta que el PP ha trasladado "desde el principio" en su documento.

Preguntado después si lo que pide el PP es que los jueces tengan más peso o que los jueces elijan a los jueces, que no va a pronunciarse sobre un informe que corresponde hacer al nuevo CGPJ, que "ni siquiera está nombrado".

Según ha añadido, ese nuevo Consejo tendrá el "mandato" de "cumplir con el informe del Estado de Derecho europeo" y "avanzar en una propuesta de modificación de la ley orgánica para que jueces y magistrados tengan un peso importante, determinante y sustancial en la elección de jueces y magistrados para el próximo CGPJ".

REFORMAR LA LEY SI LLEGA A MONCLOA

Dicho esto, ha reiterado el compromiso que avanzó hace unos días, de forma que si llega a Moncloa reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial para "dar peso" a jueces y magistrados porque es "un compromiso electoral y político".

Finalmente, ha insistido en que por su formación va a "seguir trabajando" y que "por el PP no va a quedar". "¿Hay posibilidades de acuerdo? Si el Gobierno quiere, si; Si el gobierno no quiere, es imposible acordar con alguien que no quiere", ha aseverado.