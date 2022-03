Feijóo insiste en que Sánchez debe "rectificar" su plan o estará "invitando" al PP a "no apoyarlo"

El presidente gallego carga contra las medidas del Gobierno y advierte que tendría que haber actuado "mucho antes y mucho mejor"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y candidato a liderar el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que el Gobierno de Pedro Sánchez debe "rectificar, modificar o enmendar" el decreto de su plan de medidas anticrisis, "cancelando" algunas, o estará "invitando" a los populares a "no apoyarlo" en el Congreso.

Aunque ha valorado ciertas medidas, como las agrarias o las electrointensivas, ha advertido que "llegan tarde", que podrían ser "manifiestamente mejores", y que se han adoptado "sin hablar con nadie y sin buscar el consenso con nadie". De hecho, en el caso de las electrointensivas, ha señalado que haber actuado antes podría haber salvado a Alcoa en San Cibrao, Cervo (Lugo).

"Vamos a ver si rectifica, modifica su posición y hace un plan que no quede fuera de vigor, anulado, a las 24 horas, conocida la inflación. (...) Nosotros estamos dispuestos a ver si quiere enmendar o dejar sin efecto algunas de las medidas", ha esgrimido, aunque se ha mostrado poco optimista, convencido de que "algún socio" del Gobierno es "el primer interesado" en que no se pacte nada con los populares.

De hecho, ha vuelto a criticar las formas del Ejecutivo estatal para concretar estas medidas "sin consultar con nadie" y ha insistido en que solo "si cambia el plan" se podrá "hablar".

"Si no a lo que nos invita es, simplemente, a no apoyar a un Gobierno que no quiere ser apoyado. Veremos en las próximas semanas cómo acaba este asunto", ha expuesto. Y ha añadido, en tono pesimista, que "los antecedentes indican que es muy difícil hablar con un Gobierno que no quiere hablar con nadie".

"MUCHO ANTES Y MUCHO MEJOR"

Previamente, el presidente gallego se ha mostrado muy preocupado por el indicador de la inflación, y ha vuelto a alertar de los problemas que acusa la economía española, una situación que "se ha agudizado" por la guerra de Ucrania.

En todo caso, ha subrayado que resulta "evidente" que cuatro semanas "no condicionan el incremento exponencial de la inflación que lleva sufriendo España en el último año". "Negar esto es negar la evidencia y negar la evidencia es equivocarnos en las soluciones", ha advertido.

Y ha recalcado "la escalada constante" que se ha producido en el último año, hasta situarse la inflación en el entorno "de un 40%" por encima de la media europea. En este punto, ha reivindicado las medidas adoptadas en Galicia, que se "anticipó". Por ejemplo, ha concretado que 66.400 hogares gallegos empezarán a recibir en abril el bono social térmico y el complemento autonómico.

Enfrente, ha cargado contra el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, que "debería hacerlo mucho antes y mucho mejor", y ha reprobado varias cuestiones, como que "no haya rastro" en el plan de medidas anticrisis ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado de las "rebajas fiscales comprometidas".

En el apartado de críticas, ha añadido que tampoco se "conoce" la propuesta del Gobierno para la UE y cómo va a bajar el precio de la energía que "estrangula a las familias", ni medida alguna para "contener el gasto" del Ejecutivo central "más caro de la historia de la democracia española", con 22 ministerios y "centenares" de cargos.

PROPUESTAS FISCALES DEL PP

Aunque ha apelado a esperar a la tramitación en el congreso para concretar las enmiendas que presentará el PP, Feijóo, quien ha evitado profundizar en la polémica que protagonizó cuando acusó al Gobierno de "forrarse" con los impuestos, ha defendido que ya puso sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes de La Palma algunas de las medidas fiscales que reivindica, en materia del IVA de luz y gas.

Por ejemplo, se ha mostrado escéptico con la rebaja de 20 céntimos al combustible y ha argumentando que, "si el litro sigue subiendo", podría quedar "sin efecto en dos meses".

Además, ha añadido que "ni siquiera" se sabe si el Gobierno se abrirá a aceptar una rebaja de impuestos. Ha esgrimido en que de momento "dice que no", pero "queda mucho" en la tramitación del plan, y el Grupo Popular lo está analizando todavía.