Feijóo justifica el pacto de Mazón con Vox en la Comunidad Valenciana para no repetir elecciones en agosto

Explica que había "una condición" sobre Flores, que es "una persona condenada", y añade que Vox ha "cedido" a la propuesta del PP

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado este miércoles el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana ante la necesidad de evitar unas nuevas elecciones en agosto, ya que, según ha recalcado, el "único escenario posible" pasaba por la formación de un gobierno o repetir los comicios. Además, ha culpado al PSOE de esta situación al PSOE por no permitir con su abstención que Carlos Mazón, que ha ganado "limpiamente" el 28 de mayo, sea investido presidente.

"Por tanto, el 23 de julio el único escenario posible es, o hay gobiernos en las Comunidades Autónomas o hay elecciones otra vez", ha declarado Feijóo en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press. Además, ha indicado que "no es posible constituir comunidades autónomas después del 23 de julio" porque agotados los plazos reglamentarios se van de nuevo a elecciones".

Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha justificado también ese pacto con Vox en el rechazo del PSOE a la propuesta del PP de dejar gobernar a la lista más votada con una abstención en la sesión de investidura.

"El Partido Socialista nos ha dicho que 'no' a que gobierne la lista más votada", ha lamentado, para añadir que el contexto no puede ser que si el PP no saca mayoría absoluta hay que repetir elecciones porque no puede "pactar con nadie", algo que, a su juicio, no es un "contexto muy democrático".

El líder del PP ha asegurado que Mazón ha sacado unos "excelentes resultados" en la Comunidad Valenciana y ha añadido que a él le corresponde establecer las condiciones para "darle estabilidad y gobernabilidad a la Comunidad Valenciana", dado que de otra forma "la única posibilidad sería convocar elecciones" al no querer "apoyar a quien había ganado las elecciones limpiamente".

AFEA AL PSOE QUE NO HAGA COMO EL PRC EN CANTANRIA

En este sentido, ha resaltado que si el PSOE hubiera hecho en laComunidad Valenciana lo que el PRC de Revilla va a hacer en Cantabria,Carlos Mazón podría gobernar sin "la necesidad perentoria de ese acuerdo" con Vox.

De la misma manera, ha indicado que en Canarias han llegado a un acuerdo con Coalición Canaria y ha subrayado que el PP va a hacer acuerdos "con aquellos que garanticen la estabilidad y eviten a los ciudadanos volver a unas elecciones en el mes de agosto"

LA "CONDICIÓN" CON CARLOS FLORES

A renglón seguido, Feijóo ha explicado que el PP tenía una "condición", dado que no les parecía "razonable" que Carlos Flores, persona condenada por violencia machista en 2002, "formase parte del pacto ni de posibles acuerdos de investidura".

"Lo respetamos absolutamente. Es un hecho que ha ocurrido hace mucho tiempo pero había una condena. Y Vox accedió a esa propuesta y automáticamente se desbloquea la Cámara de las Cortes Valencianas y se hace un acuerdo muy sencillo", ha relatado.

Al ser preguntado si el PP ha cambiado de posición después de las informaciones de estas semanas acerca de que los gobiernos autonómicos se iban a posponer a después de las elecciones del 23 de julio, Feijóo ha indicado que "todas las comunidades autónomas han de constituirse antes del 23 de julio". "

"Por tanto, el 23 de julio el único escenario posible es, o hay gobiernos en las Comunidades Autónomas o hay elecciones otra vez", ha proclamado, para añadir que "no es posible constituir comunidades autónomas después del 23 de julio" y "agotados los plazos reglamentarios, van a elecciones".

"MI OBJETIVO NO ES PACTAR CON VOX" TRAS EL 23J

Al ser preguntado expresamente si entonces pactará con Vox si es necesario después de las generales del 23 de julio, Feijóo ha afirmado que su "objetivo es conseguir una mayoría suficiente para gobernar". "Mi objetivo no es pactar con Vox", ha proclamado.

Además, el líder del PP ha resaltado que el PSOE no tiene "ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos" tras sus acuerdos en esta legislatura con Bildu, los independentistas o el "populismo más radical" de izquierda.