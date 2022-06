Feijóo lamenta que el Ejecutivo hable más de los problemas de los partidos del Gobierno que de los españoles

ESTEPONA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en el Consejo de Ministros se habla "más de los problemas de los partidos del Gobierno que de los problemas de los españoles" y ha aconsejado al Ejecutivo que "se preocupe menos" del 'Efecto Feijóo' y "más de los efectos de la inflación, más de la deuda pública a la que nos están hipotecando y más de España".

Así se ha manifestado Feijóo en un mitin en Estepona (Málaga) refiriéndose al momento en el que se captó la imagen de la vicepresidenta Yolanda Día acudiendo al Consejo de Ministros, portando un documento en el que se hablaba de la campaña de las elecciones andaluzas y de la desmovilización de la izquierda, citando también el "efecto Feijóo".

"Esta foto de la vicepresidenta deja claro que en el Consejo de Ministros se habla mucho más de los problemas de los partidos del Gobierno que de los problemas de los españoles", ha espetado el líder del PP, quien ha considerado que los ciudadanos "están cansados de una política en la que la mayoría ya no nos reconocemos y buscan una alternativa para cambiar lo que no funciona, para dejar los debates estériles que fracturan".

Así, ha dicho que la alternativa "real" a las políticas de Pedro Sánchez y de sus socios "son propuestas trabajadas, serias, pensadas; la alternativa que quiere devolver a España a lo que España siempre buscó, que es la credibilidad de sus instituciones", entre las que ha citado al CNI, la Fiscalía General del Estado, del CIS o la Abogacía del Estado.

"Confundir el Gobierno con el Estado es una de las grandes perversiones democráticas a las que nos está acostumbrando el Gobierno actual; el Estado va a permanecer después de cualquier Gobierno y el Gobierno es inquilino temporal que no puede abusar de las instituciones para sus intereses", ha manifestado.

Para Feijóo, "un Gobierno es aquel que toma decisiones aunque se erosione, es aquel elegido para gobernar, no para mantenerse en el poder y crear problemas, es el que une a la gente y no la divide, es el que dice a los ciudadanos que tienen los mismos derechos y obligaciones, el que trata a todos por igual".

En este punto, ha reiterado que el plan para combatir la inflación que presentó la formación "sigue a disposición del Gobierno" y ha insistido en que no es del PP sino "para las familias españolas", reclamando que Sánchez tome medidas no porque las pida la oposición "sino porque son buenas para España". "No queremos que nos reconozcan el mérito o la autoría de nada, queremos servir a los españoles", ha incidido.

Asimismo, ha recordado que la inflación en España es "peor" que en el resto de la Zona Euro y que el PP presentó hace varias semanas una propuesta de ejecución inmediata, basada en bajadas selectivas de impuestos para rentas medias y bajas, reducción del gasto burocrático del Gobierno y agilización y mejora de los fondos europeo.

Ha insistido en que el objetivo del PP es atender a "esa mayoría de españoles cansados de esta forma de desgobierno y de ocupar las instituciones", asegurando que ven en los 'populares' "una alternativa con propuestas", que quiere devolver a España "a la senda del crecimiento y que no entiende la política "desde la frivolidad".