Feijóo lanza la nueva fundación del PP para "reconstruir" España desde la centralidad, huyendo de "trincheras"

Dice que la composición "plural" de 'Reformismo21' también busca "huir de capillas y facciones ideológicas"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este viernes la nueva fundación del partido, 'Reformismo21', para "reconstruir" España a través de "un gran proyecto sin etiquetas" en el que se "reconozcan la gran mayoría de los españoles" y que esté basado en la moderación, la centralidad y el reformismo, alejado de "radicalismos" y "trincheras".

"La composición plural de este consejo se explica también por un deseo serio y sincero del PP de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras", ha declarado Feijóo en el acto de presentación de la fundación, después de que se haya interpretado que este órgano ha recuperado a destacados 'marianistas' y personas del equipo de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El PP ha bautizado con el nombre de 'Reformismo21' a la fundación, sustituyendo así al de 'Concordia y Libertad', que fue el elegido por Pablo Casado en su día bajo la batuta de Adolfo Suárez Illana, ya fuera de la política. Ahora este nuevo proyecto tendrá como director general al economista Pablo Vázquez, expresidente de Renfe.

Entre los integrantes de la fundación figuran los exministros Fátima Báñez, Ramón Escolano y Josep Piqué, así como con el entrenador Toni Nadal, actual director técnico deportivo de la 'Rafa Nadal Academy', o la presidenta de la organización civil Concordia Cívica, Teresa Freixes.

También se han sumado a este proyecto el diplomático y ex embajador de España en Estados Unidos, Ramón Gil-Casares; el exministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior de Portugal Nuno Crato, y Javier Santacruz, integrante de la plataforma "La España que reúne", entre otros.

"QUIERO LIDERAR LA RECONSTRUCCIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS"

Feijóo, que ha posado con los integrantes en foto de familia, "la gran mayoría sin vínculo con el PP", ha afirmado que el objetivo es "reconstruir" España en el ámbito económico, social e institucional porque hay margen de mejora y hacerlo con personas que concitan un alto grado de reconocimiento social, "sin sectarismos y sin un atisbo de voluntad de subordinación ideológica".

"Quiero liderar la reconstrucción en todos los ámbitos pero no quiero hacerlo solo ni que mi partido lo haga solo", ha declarado Feijóo, quién ha recordado la alocución de Ortega y Gasset 'No es esto, no es esto' con la que expresaba su decepción por la "deriva" de la política española de entonces. Según ha indicado, lo que tienen ahora tampoco es lo que él quiere y la mayoría de los españoles "ya lo sufre y lo lamenta".

Feijóo ha asegurado que la política de los últimos tiempos ha "pretendido atrincherar" a la sociedad, por lo que ha emplazado a "rebelarse contra eso" porque la gente "no está permanentemente enfrentada entre sí" sino que los españoles tienen objetivos comunes que "deben volver al primer plano de la política ya".

En este punto, ha animado a "salir de las trincheras" y volver a "construir con leyes, decisiones políticas razonables y valores cívicos" que han sido rechazados. A su entender, los valores son los "cimientos sobre los que hay que volver a levantar una España que sea de todos, que respete a todos y que no sea hostil con nadie" .

"CERRAR EL CAPÍTULO DE LA CONFRONTACIÓN"

Además, ha reivindica el centro como una forma de hacer política al margen de las "confrontaciones sectarias que han lastrado y dejado exhausta a España en los últimos años" y ha defendido "concentrarse en lo que importa a todos, tratando de conciliar distintos puntos de vista".

A su entender, si se quiere que España tenga futuro es necesario "cerrar el capítulo de la confrontación y entrar en una nueva fase de cooperación con un gran proyecto sin etiquetas" en el que se reconozcan "la gran mayoría de españoles". "Yo me encuentro más cómodo en la moderación, ajeno a la radicalidad que generalmente imposibilita los grandes acuerdos que una sociedad necesita para avanzar", ha confesado.

Feijóo ha apostado además por el reformismo porque históricamente los mejores momentos de los países coinciden con periodos reformistas, y los peores con "momentos rupturistas". "Todo lo que está llamado a perdurar, necesita reformarse", ha dicho, para añadir que "siempre es mejor modernizar que romper".

El presidente de los 'populares' ha manifestado que su objetivo es condensar todo lo que salga de la fundación en un proyecto para un hipotético gobierno, ya que quiere trabajar desde "el primer minuto" que llegue a Moncloa.

El jefe de la oposición ha subrayado que el PP no quiere "estar en el gobierno por estar" y no "quiere el poder por el poder", sino gobernar para "ayudar a liberar el inmenso potencial" del país y que los españoles vuelvan a tener fe en su futuro.

Tras asegurar que el PP va a "heredar" de Pedro Sánchez una "coyuntura extraordinariamente complicada", ha afirmado que su Ejecutivo "impulsará reformas meditadas" que respondan a los "desafíos" del país, citando el declive demográfico, el cambio climático, la crisis energética, la transición digital y económica, la pérdida de competitividad, la bajada del nivel educativo, la desigualdad y la pobreza, los sistemas sanitarios "tensionados" o la política internacional. A su entender, ese "cúmulo de circunstancias adversas" convoca a una "tarea de reconstrucción".

PIDE A LOS INTEGRANTES OPINAR CON LIBERTAD PARA "MEJORAR" ESPAÑA

El líder del PP ha afirmado que esta fundación incorpora a una "selección nacional" de la España "unida" y "ejemplar". "A ninguno le he preguntado a qué partido ha votado o a quién votará en el futuro", ha afirmado, para añadir que tampoco les va a solicitar que se afilien o que hagan campaña con él

Así, ha dicho que la única condición que ha puesto a la veintena de integrantes del proyecto 'Reformismo21' es que opinen con "absoluta libertad e independencia de criterio" para "mejorar España". Según ha añadido, la función principal de este proyecto es "pensar unidos" porque los "males" de España son "operables" y hace falta que se tengan "buenos diagnósticos" para solucionarlos.

"España atesora un inmenso caudal de civismo y queremos que vuelva a atesorar también un inmenso caudal de ilusión", ha finalizado, para pedir a los integrantes de la fundación que se pongan "manos a la obra" ante el escenario de "demolición" que vive España.