Feijóo llama a los andaluces a ser "protagonistas de la recuperación económica" del país y de la política española

JAÉN, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a los andaluces a aprovechar la oportunidad el próximo 19 de junio de ser "los protagonistas de la recuperación económica" del país porque "Andalucía es la pieza más importante del motor de España y si esta pieza no funciona, el motor no va a arrancar". De ahí que haya pedido el voto para el proyecto de Juanma Moreno.

En un acto público celebrado en la Institución Ferial de Jaén (Ifeja), el dirigente popular ha señalado que el 19J también da la oportunidad de que el PP andaluz "sea el precursor de la aglutinación del centro derecha en España". "Tenéis la oportunidad de ser los protagonistas de la política española, no lo desperdiciéis", ha dicho el dirigente popular.

Feijóo, que ha recorrido todas las provincias andaluzas desde que comenzara la precampaña, con la excepción de Huelva a donde ha prometido ir "cuando Juanma Moreno sea presidente", ha felicitado al PP andaluz por "la campaña ejemplar" que se ha realizado para hablar de "Andalucía y solo Andalucía" y en la que "no se ha descalificado ni insultado a nadie, ni se ha entrado a ningún trapo que nos han puesto delante".

Ahora, cuando se atisba el final de la campaña, Feijóo ha incidido en que lo que verdaderamente importa es votar y "depositar la confianza en un proyecto". En este sentido, ha advertido que "no hay nada hecho y no hemos ganado nada" porque "el partido se juega el domingo" y "por un puñado de votos" se decide el último escaño en cada provincia y "no es lo mismo sacar 47 escaños que 55 escaños".

"Nos estamos jugando mucho", ha dicho el presidente nacional y ha recalcado que "por perder un momento el próximo domingo 19 de junio, podemos perder años y yo diría décadas en la prosperidad de Andalucía". Por eso, ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía vaya a votar y que "si hace un día de playa, votemos antes de ir a la playa, si hace un día para ir al monte votemos antes de ir al monte y si hace un día con mucho calor, vayamos a votar con la fresca".

Ha asegurado haber disfrutado de la campaña por "haber sido un afiliado más", y en la que él ha venido a "sumar, a trabajar por Andalucía, y a pedir el voto para un compañero que es el mejor político que tiene Andalucía". Frente a ello, ha hecho referencia al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del que ha dicho que ha venido "algún día Andalucía", pero lo ha hecho para "intentar excusarse de todo lo mal que le va a su Gobierno".

También ha aludido a los ocho partidos de izquierda que concurren a las elecciones andaluces y que en su opinión "han hablado de casi todo", pero para acabar diciendo de para Andalucía "quieren tener un gobierno como el gobierno actual de España" y con eso demuestran que "quieren muy poco a Andalucía" porque "eso es no tener mucho interés por esta tierra".

Tampoco se ha librado Vox en su repaso por el resto de formaciones, aunque en ningún momento haya nombrado a la formación de ultraderecha. Feijóo se la limitado a presentarlos como aquellos que "quieren gobernar con el PP, pero no paran de criticarlo y pedir que nunca lo voten", además de abogar por cuestiones como el cierre de Canal Sur o de devolver competencias al Gobierno de España.

"Son tan patriotas y tan antisanchez que quieren que Pedro Sánchez tenga todas las competencias de la Junta de Andalucía", ha dicho Feijóo en alusión a Vox. "Cuando uno tiene un proyecto, no tiene balance, ni tiene equipo se dedica a descalificar", ha dicho el dirigente popular.

También ha tenido palabras para la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, a la que tampoco ha nombrado directamente y de la que ha dicho que "cree que ser andaluza es pasearse por la feria vestida de flamenca" y eso es "no conocer ni respetar a Andalucía" porque "una cosa es vestirse de flamenca y otra cosa es presidir la Junta de Andalucía".

En esta línea ha vuelto a pedir "una victoria amplísima" para Juanma Moreno con el objetivo de garantizar "una década de prosperidad en Andalucía" y lejos de "las políticas que no funcionan y que están dominadas por la frivolidad".

Ha defendido que los andaluces quieren "prosperar y llegar a final de mes" y para ello se necesita un gobierno "estable, amplio y de mayoría" porque es "imposible llevar un barco entre tres" como ocurre con el Gobierno de España cuando cada partido en el gobierno pretende llegar a un destino diferente y así "no se sabe a dónde va".

En este punto, ha criticado lo que ha ocurrido este jueves con "cuatro ministras discutiendo entre sí" hasta el punto de que la ministra portavoz ha reconocido que "es muy difícil hacer de portavoz del Gobierno, así".

Ha señalado que los españoles necesitan de gobiernos que "insulten menos al adversario" y que "crean en las instituciones" y "en el rigor de la gestión".

Por eso, el domingo, en Andalucía, "se trata de votar y de votar por la estabilidad, la experiencia, la ilusión y por un gobierno que está probado" y que puede convertir a Andalucía en "la locomotora del crecimiento" si las urnas confirman finalmente "el resultado histórico" que espera el PP-A.

"Cuando una tierra no tiene complejos, tiene que pensar a lo grande" y eso es "ir a por el primer puesto" porque "una Andalucía en en grande es aquella que sabe que puede ser la primera comunidad autónoma en España en economía". Según el dirigente popular, "Andalucía no necesita políticos que se crean pastores llevando al rebaño, sino gestores que gestionen los intereses generales con honradez, con honestidad, con compromiso y con resultados".

Por eso ha vuelto a pedir a los andaluces que "crean en sus posibilidades y en la de tener una Andalucía grande" y un presidente como Juanma Moreno al que "no le gustan los cortijos sino ir al tajo". Para Feijóo los andaluces pueden demostrar con su voto que creen "en la estabilidad política, que es la base de la estabilidad institucional y que son las herramientas básicas para la recuperación económica".

El acto público en Jaén junto al candidato número 1 del PP de Jaén y vicesecretario nacional del PP, Juan Bravo, ha sido el final para Feijóo de una jornada en la provincia de Jaén que ha comenzado en Úbeda, con un encuentro con empresarios, que ha seguido en Linares con una convención con militantes, y que ha continuado en la capital jiennense con la visita a una fábrica de patatas fritas.