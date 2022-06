Feijóo llama a depositar la confianza en un "tío confiable" como Moreno: "No votan un partido, votan por Andalucía"

ALMERÍA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles a los andaluces que el 19-J "depositen su confianza en un tío confiable" como el candidato a la reelección, Juanma Moreno, y ha advertido sobre "lo que puede ocurrir" si no "gana el progreso, la prosperidad, el bienestar y la dignidad" que "garantiza" el modelo del PP-A.

"La buena política no se construye con proclamas, no va de pancartas, de tuits y de fotos; hay que estar en el tajo para gobernar porque gobernar es tomar decisiones", ha dicho Feijóo, quien ha llamado a desconfiar de "quienes nunca han gestionado nada y dicen que tienen la solución a todo".

En un mitin en la Plaza de la Catedral de Almería ante unas 3.000 personas, el líder del PP ha recurrido a un símil náutico y ha pedido entregar el "timón" de Andalucía "al mejor patrón".

"Preocuparos por aquellos que dicen que un barco se lleva mejor entre cuatro patrones que entre uno; un barco se lleva con un patrón y cuando hay cuatro patrones al timón, no se sabe a dónde se va", ha trasladado.

Feijóo ha asegurado que, "hasta en el PSOE saben perfectamente" que Juanma Moreno "es el mejor político que tiene Andalucía", y ha afirmado que "no hay ningún andaluz, viva donde viva, que no sepa que es el candidato del PP, de su partido, a la Junta de Andalucía".

"Cuando un presidente es capaz de entender y de formar parte del paisaje de una tierra, ya no necesita grandes siglas", ha trasladado para asegurar tener "bastantes dudas" de otros candidatos "que llevan las siglas muy grandes de su partido, pero de los que nadie sabe que lo son".

Se ha mostrado convencido de que el 19-J votarán a Moreno "todos los que sabemos que le vamos a votar, todos los que aún no saben, pero que le votaran el domingo y todos aquellos que dudan de si votarle o no, pero que al final sí lo harán".

"Los que van a votar a Juanma Moreno como presidente de Andalucía no votarán por un partido, votarán por Andalucía, porque en estas elecciones se trata de Andalucía y eso es lo importante", ha subrayado.

Feijóo ha defendido frente "a los que piensan que no sabemos lo que queremos" que el PP está "para defender las instituciones, que es defender la nación española y el estado español" y para "defender la transición, el acuerdo, el consenso y dar la mano a todos los españoles".

"Sabemos perfectamente lo que queremos", ha enfatizado para criticar que "haya partidos que quieren que gobierne el PP, que le piden voto a los militantes del PP, pero que, sin embargo, no creen en las autonomías y no creen en la Unión Europea" y que, por tanto, "no representan a la mayoría de los andaluces".

El líder del PP ha avisado, al hilo de esto, de que la política se construye "desde la buena gestión y el servicio público" y de que "no da igual quién ni cómo gobierne" como "ha quedado claro en los últimos años de la política española". "No son lo mismo los cuatro años de Juanma Moreno que los cuatro años de Pedro Sánchez".

Feijóo, quien ha bromeado con el intenso calor y ha prometido "volver a Almería en un fin de semana cuando sienta decaimiento" para agradecer el respaldo de los asistentes, ha aludido a que Sánchez "ha subido 24 veces los impuestos, frente a la bajada de tributos por la que ha apostado Moreno"

Ha añadido que "no es lo mismo vivir a costa de endeudarnos 200 millones de euros cada día desde que llegó Sánchez que equilibrar las cuentas entre ingresos y gastos, como ha hecho Juanma Moreno" o que Sánchez "tenga el gobierno más caro de la historia, el que más usa el decreto ley" frente a gobierno andaluz del PP "que aprueba las leyes en el parlamento y los presupuestos y que, ante el boicot de izquierda y derecha, llama a los ciudadanos a las urnas".

"No es lo mismo que España desde que gobierna Sánchez crezca menos, tenga menos comercio y menos inversión extranjera, a que Andalucía con Juanma Moreno crezca más que la media española, tenga la mayor cifra de autónomos y bata records de inversión extranjera", ha remarcado.

Al tiempo, Feijóo, quien ha sido precedido por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco y el presidente provincial del PP y de la Diputación, Javier Aureliano García, en un acto que ha cerrado la consejera y candidata por Almería, Carmen Crespo, ha celebrado que Andalucía, según ha dicho, "haya pasado de la parte baja de todos los indicadores económicos a crecer y crear más empleo que la media española".

"Hay que depositar la confianza en un tío confiable, un andaluz que ha demostrado que se pueden bajar impuestos y recaudar más; que se pueden desbloquear obras que llevaban bloqueadas décadas; un andaluz humilde, que no se mete con nadie; un buen político que está dispuesto a recibir consejos de todos para que los buenos se acepten", ha concluido.