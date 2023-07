Feijóo llama a los indecisos a "votar por España" el 23J y "olvidarse de las ideologías" para una "política mejor"

Apela a votar al PP para que haya "mudanza de Moncloa" de Sánchez, salga el "populismo" del Gobierno y se "recupere la centralidad"

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes a "todos los indecisos que voten por España" en las elecciones del 23 de julio y se "olviden de las ideologías", ya que, según ha dicho, España "necesita una mudanza de su política por una política mejor". Dicho esto, ha apelado a votar al PP para esa "mudanza de Moncloa" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que salga además el "populismo" del Gobierno y se "recupere la centralidad".

"Es una mudanza que empieza desalojando de la Moncloa la mentira, la soberbia y la manipulación. Es una mudanza que supone abandonar el extremismo y el enfrentamiento", ha declarado Feijóo en un mitin en los Jardines de Pereda en Santander junto a la presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, y al cabeza de lista al Congreso por esta comunidad, Félix de las Cuevas.

El candidato 'popular' ha afirmado que Pedro Sánchez "representa el pasado" mientras que el PP representa el "futuro" y ha subrayado que España "necesita una mudanza de su política por una política mejor". "Esa mudanza la vamos a acompañar con las urnas", ha enfatizado, ante 1.300 asistentes, según fuentes del partido.

Feijóo ha señalado que parece que el PSOE empieza a pensar en esa mudanza de Moncloa y ha recalcado que hacen "bien" porque los españoles "hace tiempo que están deseando una mudanza" y "quedan 10 días para llevarla a cabo". "Yo no hablo de muebles ni de colchones. Yo digo que España necesita una mudanza de su política por una política mejor", ha dicho con ironía.

El líder del PP ha subrayado que esa mudanza supondrá "recuperar la concordia y la centralidad política" y "erradicar el partidismo de las instituciones", de forma que el CIS "no volverá a ser una caja de bromas" ni la Justicia volverá a tener una fiscal general del Estado que ha sido ministra del Gobierno ni el Consejo de Estado "será un aparcamiento de exministros socialistas cesados".

"Es una mudanza que va a sacar España del enfrentamiento entre los de arriba y los de abajo, los falsos fachas y los falsos progres, los buenos y los malos", ha aseverado. Se trata, ha proseguido, de que vuelva la normalidad a las instituciones y el interés general.

PIDE "CONVENCER" A LOS INDECISOS EN ESTOS DÍAS

Tras asegurar que España "es mucho mejor que su Gobierno" y la política puede ser "mucho mejor" que la que hemos tenido que "sufrir en estos últimos cinco años", Feijóo ha advertido de que aún queda "gente indecisa" y ha recalcado que el trabajo de los dirigentes del PP hasta el día de las elecciones debe ser "convencerla".

"Yo le voy a pedir a todos los indecisos que voten por España, que voten lo mejor para tu país, que se olviden de las ideologías de cada partido y que voten por su país. No vamos a tener otro proyecto que no se llame España, que no queremos depender de nadie que ponga condiciones a España, que no vamos a pactar con aquellos que se quieren ir de España", ha aseverado, ante un auditorio entregado.

Dicho esto, ha señalado que el PP no aspira a ser "el partido de todos los españoles" pero sí aspiran "a ser el que ponga solución a la mayoría de los problemas de los españoles". "Os lo puedo asegurar y os lo puedo garantizar", ha aseverado, para preguntar a los asistentes si quieren que los progresistas elijan a "un secretario general que no les mienta".

"NO DEJEMOS QUE SÁNCHEZ NOS VUELVA A BLOQUEAR ESPAÑA"

Feijóo ha recordado que en 2016 Sánchez esgrimió el 'no es no' para oponerse a la investidura de Mariano Rajoy. "Menos mal que lo echaron de la Secretaría General del PSOE porque si no aún seguiríamos repitiendo y repitiendo elecciones", ha proclamado.

Dicho esto, ha pedido el voto para el PP para que Sánchez no "vuelva a bloquear España". "No dejemos que Sánchez nos vuelva a bloquear España como la bloqueó dos veces en el año 16", ha asegurado, para añadir que no sería "digno" de ser presidente del Gobierno si perdiese las elecciones.

Feijóo ha resaltado que quiere acabar "con los bloques y los bloqueos" y "jugar sin trampa ni cartón". "Quiero que el presidente sea el que gane y el jefe de la oposición el que pierde", ha manifestado, para añadir que desde el llamado Pacto del Tinell del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con los independentistas catalanes "el objetivo que tienen es que no gobierne el PP nunca, en ninguna institución, aún ganando las elecciones".

LA "MENTIRA" DE LOS PEAJES

Ante el cara a cara del pasado lunes, Feijóo ha asegurado que, aunque Sánchez dijo que "preparó mucho el debate", eso no parecía que "fuese cierto". "Creo yo que mucho no lo preparó", ha exclamado, para denunciar las "mentiras" que vertió en ese duelo televisivo.

En este punto, ha asegurado que hay una "mentira" que Sánchez le "negó en la cara", que fue la relativa al pago de peajes en autovías el año próximo cuando, según ha dicho, mandó a Europa un documento con el "compromiso de establecer un pago por la utilización de las autovías" para "cobrar los fondos europeos".

"Cinco años diciendo una cosa y haciendo la contraria, cinco años ocultando la información que se compromete con Europa o que compromete con Marruecos, cinco años pensando que España es su finca y que puede hacer de España su cortijo y que los españoles simplemente somos unos siervos que tenemos que decir sí, sí señor", ha denunciado, para insistir en la necesidad de "abrir un nuevo tiempo" en España.

Feijóo ha insistido en la idea que el país "merece un Gobierno mejor y una política mejor" que se base "en la experiencia, en la preparación y en la trazabilidad de ese político". "Un presidente al Gobierno no puede llegar por primera vez al Gobierno con una hoja de servicios en blanco", ha afirmado, tras recordar que Sánchez solo había sido "concejal de la oposición" en el Ayuntamiento de Madrid.

LAS PENSIONES Y SU REVALORIZACIÓN

Además, Feijóo ha afirmado que quiere ganar las elecciones "para asegurar las pensiones" y garantizar su "sostenibilidad". "Quiero ganar para decirle a la gente la verdad, quiero ganar para decirles a la gente que vamos a ser capaces de incrementar las pensiones conforme al IPC y recordarle al señor Sánchez, que el único presidente del Gobierno que congeló las pensiones, por cierto, con el voto del diputado Pedro Sánchez, fue el PSOE", ha enfatizado, para pedir a los socialistas que "dejen de mentir" y "confundir" a la gente.

El presidente del PP también ha echado en cara al Gobierno que diga que la economía va como "una moto" con la subida de precio de los alimentos, la luz o las hipotecas, así como la pérdida de poder adquisitivo de las familias.