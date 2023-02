Feijóo mantiene su oferta de ayudar al PSOE a corregir la ley del 'sí es sí': "Intento mantener siempre lo que digo"

En 'Génova' se quejan de que, después de más de 400 agresores beneficiados, el PSOE no llame al PP en un "gesto de generosidad"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que mantiene su oferta de ayudar al PSOE a corregir en el Congreso la Ley de Libertad Sexual, conocida como Ley del 'solo sí es sí', al asegurar que él intenta "mantener siempre" lo que dice públicamente.

En los pasillos del Congreso, el líder del PP ha sido preguntado por los periodistas si, tras la presentación del PSOE de una reforma de la 'ley del sólo sí es sí', el PP mantiene su oferta de prestar sus votos para cambiar la norma impulsada desde el Ministerio de Igualdad. "Yo intento mantener siempre lo que digo", ha contestado.

Pese a la oferta, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ya ha declarado en rueda de prensa que su formación no tiene nada que negociar con el PP porque entiende que los 'populares' no quieren la Ley de libertad Sexual y de hecho votaron en contra de su aprobación.

Núñez Feijóo ha presidido este lunes en la Cámara Baja una reunión interna de los comités de dirección de los grupos parlamentarios del PP en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, que no se ha anunciado públicamente en las previsiones del partido.

SÉMPER: ATENTOS A VER SI RESUELVE EL "GORDO PROBLEMA GENERADO"

A la misma hora, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, comparecía en la sede del partido asegurando que su formación apoyará la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' registrada este lunes por el PSOE si "va en la línea de corregir las consecuencias terribles" que ha tenido con la rebaja de penas a agresores sexuales.

"Estaremos fundamentalmente atentos a que no sea una chapuza 2 y resuelva el gordo problema generado", ha señalado Sémper, destacando que el Gobierno tiene el apoyo del PP "para corregir la chapuza derivada de esta ley, pero el Gobierno no quiere oír ni hablar del PP".

De hecho, ha reconocido que las condiciones del PP no serán sentarse a negociar con el PSOE, "sino que se modifiquen las chapuzas derivadas de esta ley". Por ello, ha recalcado que si la reforma va en la senda de "volver a la racionalidad ya alertada por el Ministerio de Justicia" al PP le "parecerá bien".

El dirigente 'popular' ha criticado que el PSOE haya dicho que no va a negociar con su partido y que "no quiere saber nada del PP". Además, ha avisado que, aunque se corrija la ley y se acaben con "los problemas", el PP no van a dejar de "exigir responsabilidades políticas", como la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

GAMARRA: "QUÉ MALA ES LA SOBERBIA"

Fuentes de la dirección nacional del PP critican que, después de que haya más de 400 agresores sexuales beneficiados por la ley y el Grupo Popular registrase un texto en diciembre para reformarla, el PSOE no tenga un "gesto de generosidad" a estas alturas llamando al Partido Popular para sentarse a hablar.

En la cúpula del PP hay quien considera incluso que, desde el punto de vista político, este "desprecio" de los socialistas a su partido puede beneficiarles, una vez que ha quedado claro que los 'populares' han tendido la mano para corregir esta "chapuza" de ley.

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha lamentado públicamente después la actitud de los socialistas. "Que mala es la soberbia. La lección os la están dando las ya más de 400 revisiones de sentencias y cada una de las víctimas", ha respondido a Paxti López, pidiendo "un poco de humildad" al Partido Socialista.