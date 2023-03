Feijóo, sobre la marcha de Ferrovial: "Nunca un Gobierno dañó tanto la reputación del empresario español"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido su "disgusto" personal e institucional por la marcha de Ferrovial a Países Bajos y ha criticado la "desinformación" del Gobierno sobre este asunto y la política fiscal que soportan las empresas, "con 26 subidas de impuestos y el incumplimiento, durante cuatro años, de toda regla fiscal".

"Nunca un Gobierno dañó tanto la reputación del empresario español. Es una muy mala noticia para España que una de sus grandes empresas, que nació en España y se convirtió en multinacional, haya decidido, a través de su consejo, someter a la junta de accionistas la posibilidad de ubicar su domicilio fiscal en Holanda", ha lamentado en una entrevista concedida a Vozpópuli y recogida por Europa Press.

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ofrece "mucha estabilidad, mucha seguridad y mucho confort" a las empresas y le achaca su desconocimiento sobre dicho asunto y reaccionar "prosiguiendo en la descalificación".

"Si hubiese sido presidente del Gobierno, estoy convencido que mi obligación era saberlo antes. Y todo parece indicar que el Gobierno ni lo sabía. Lo cual quiere decir que estamos ante un Gobierno absolutamente desinformado para lo importante y muy informado para sus temas judiciales", ha apuntado.

La marcha de Ferrovial es una de las noticias económicas "más dolorosas" que se han vivido en España en las últimas décadas, según Feijóo, y señala que el Gobierno "parece que empuja a la gente a no quedarse aquí". Por ello, ha trasladado a los empresarios españoles que la política va a "cambiar" y destaca que el PP no va a "señalar" a los empresarios.

"Por supuesto cobraremos los impuestos para redistribuir la riqueza, pero habrá una seguridad fiscal y una seguridad jurídica incuestionable. Y si una empresa tiene dudas, dificultades o tensiones para quedarse en España, le pido que al primero que llame sea al presidente de Gobierno para contárselas. Y el presidente de Gobierno, estoy seguro que les convencerá para que se sigan quedando en el país de origen, en el país donde han crecido y en el país donde se han desarrollado", ha reafirmado.

MOCIÓN DE CENSURA

Por otro lado, ha afirmado que la moción de censura presentada por Vox tiene unos efectos "claramente" favorables para el Gobierno, sobre el que dice que se está "desmoronando" porque se está viendo "los efectos secundarios letales de muchas de sus decisiones económicas, empresariales y de legislatura"

"Es difícil encontrar un día, desde que ha empezado el año, en el que el Gobierno pueda dar una buena noticia", ha apostillado.

Al respecto, ha añadido que la moción de censura es "muy útil" para no tener que hablar del 'solo sí es sí', de las 700 rebajas de penas, "y subiendo", a violadores, de no hablar de la corrupción, de la prostitución y de las drogas en la que están mezclados diputados de su grupo o de no hablar de los casos de corrupción de Canarias, de Valencia. "Hacía tiempo que el Gobierno necesitaba cambiar de conversación y hay alguien que se lo ha facilitado", ha sugerido.