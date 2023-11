Feijóo niega haber negociado con el PNV y responde a Aitor Esteban: "Yo le ofrecía un tractor nuevo"

Alude al veto del PNV a Vox y dice que le "sorprende mucho que no habiendo negociado, alguien diga que sí" lo han hecho

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que no ha negociado "nada" con el PNV porque ese partido le trasladó que mientras Vox apoyase su investidura "no cabía la negociación". Dicho esto, y después de que el portavoz parlamentario de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, haya señalado que el PP tiene el "tractor gripado por el aceite Vox", ha replicado: "Yo al PNV le ofrecía un tractor nuevo".

Durante el debate de investidura en el Congreso, Esteban ha deslizado que algún día contará lo que le llegó a ofrecer éste para apoyar su fallida investidura del pasado mes de septiembre. Y después de que Feijóo afeara a Esteban este miércoles que había pasado "del tractor a la hoz y el martillo", para ilustrar el respaldo del PNV a un Gobierno del PSOE con Sumar, el portavoz del PNV le ha replicado: "Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox".

Al ser preguntado expresamente qué le ofreció el PP al PNV cuando estaba negociando la investidura y si era un ministerio concreto, Feijóo ha señalado que su partido no ha negociado con los nacionalistas vascos.

"El PNV nos dijo que mientras Vox hiciese el voto favorable a nuestra legislatura, no cabía la negociación, y por lo tanto me sorprende mucho que no habiendo negociado, alguien diga que sí se ha negociado, salvo que ellos hayan negociado con otros", ha indicado.

En este sentido, ha indicado que con él no ha negociado "nada" el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el que se reunió a primeros de septiembre. "Y pongo por testigo la conversación de ambos", ha apostillado. Preguntado entonces si está mintiendo Aitor Esteban, Feijóo lo ha rechazado. "Yo no he dicho que esté mintiendo, para eso tendría que ser Pedro Sánchez".

"LOS TRACTORES NUEVOS NO SE GRIPAN CUANDO FALTA ACEITE"

Dicho esto, Feijóo ha reconocido que le ha gustado "mucho la cita del tractor" de Esteban. "Y creo que el señor Aitor Esteban tiene tractores antiguos, porque los tractores nuevos no se gripan cuando falta aceite. Los tractores nuevos cuando falta aceite simplemente se para el motor", ha añadido.

El líder del PP ha criticado que el PNV "prefiere ser un eslabón" y "quizás el último de un tractor viejo". "Pero yo al PNV le ofrecía un tractor nuevo, aquel que se para cuando no tiene aceite", ha apostillado.

PONS: "EL PNV NO QUISO SENTARSE CON NOSOTROS"

También el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha negado este jueves que su partido hiciera una oferta al PNV para investir presidente a Feijóo, ya que, según ha dicho, "para ofrecer algo tiene que haber una negociación" y los nacionalistas vascos no quisieron "negociar con el Partido Popular".

"El PNV no quiso ni sentarse con nosotros. Si nos hubiéramos sentado, le habríamos ofrecido tirar a los mentirosos de la política. Pero como no nos sentamos con ellos, pues no les pudimos ofrecer tirar al mentiroso de la política", ha enfatizado.

Antes del debate de investidura de Feijóo, que se celebró los días 26 y 27 de septiembre, el PNV desveló un encuentro a primeros de ese mes entre Feijóo y el presidente de su partido, Andoni Ortuzar. Días después, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se reunió en el Congreso con el portavoz parlamentario de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, y también hubo contactos en esas semanas del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, con dirigentes del PNV.