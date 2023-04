Feijóo ofrece un PP "sólido" para gobernar España frente al tripartito de Sánchez y las 15 facciones de Sumar

Acusa a Sánchez de mandarle "diariamente a sus 22 ministros" a insultarle

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que España "tiene sed de cambio" y ha sostenido que lo que necesita "más que nunca" es un partido sólido al frente del Gobierno y no la "multitudinaria coalición" actual que preside Pedro Sánchez y para la que hace falta, ha dicho, "mapa y cantimplora" para saber "cuántas facciones" la integran, señalando que tras el anuncio de la candidatura de Yolanda Díaz a las elecciones generales con su plataforma Sumar ya hay, como mínimo, un "tripartito".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla junto al candidato 'popular' a la Alcaldía, José Luis Sanz, con el que ha visitado templos y procesiones de Semana Santa.

Feijóo ha asegurado que el lanzamiento de Sumar "consolida un tripartito" en el Ejecutivo de Sánchez, al que ha calificado como el más dividido de la historia democrática española por estar a tres bandas entre el PSOE, Podemos y Yolanda Díaz, de la que ha dicho que "parece ser la marca de entre 12 y 15 partidos más". "Más", también, "los independentistas", ha dibujado.

"Nunca la política española y el número de partidos que apoyan al Gobierno han sido tantos, han estado tan divididos y han hecho tan débil al presidente", ha recriminado.

Ante esta situación, el presidente del PP ha asegurado que en el país hay la necesidad de un Gobierno formado por un "partido sólido" que pueda nombrar y cesar a sus ministros y tenga un proyecto al servicio de España y no al de los distintos protagonistas que "conforman ya esta multitudinaria coalición en la que es necesario mapa y cantimplora para saber exactamente cuántos partidos, cuántos dirigentes, cuántos presidentes, cuántos secretarios generales, cuántas facciones" están detrás.

Feijóo ha apostado por lograr un gobierno como el de Andalucía tras la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno, que dirige la Junta andaluza con un solo grupo parlamentario y un programa, ha destacado.

"Entre esos dos modelos, estoy convencido que el primero, el modelo de un gobierno, de un presidente y de un grupo parlamentario sólido, es lo que está pidiendo España desde hace algunos años", ha sostenido Feijóo, que ha señalado que la sed de cambio "no es lo que en este momento está en el Gobierno central", sino una alternativa.

De continuar Sánchez en Moncloa después de las generales, Feijóo ha indicado que significaría la "consolidación de un cierto caos de las distintas almas, coaliciones y protagonismos" del Gobierno actual.

INSULTA AL NO TENER ARGUMENTOS

Además, ha criticado lo que considera una campaña permanente de descalificaciones por parte de todo el Gobierno, recriminando a Sánchez que "mande a sus 22 ministros diariamente a insultar al jefe de la oposición".

Feijóo ha culpado al presidente del Ejecutivo de querer el tono "bronco" en la política española y le ha situado como el presidente que más ha insultado, "tanto", a la oposición en democracia.

"No conozco a ningún presidente del Gobierno que haya descalificado tanto y mandado tanto, a su partido como a sus ministros, a insultar tanto al jefe de la oposición", ha insistido.

Para Feijóo, esta actitud de Sánchez se debe a que no tiene argumentos y prefiere recurrir a las descalificaciones. "Hace un año dije en Sevilla que yo no venía a insultar al señor Sánchez, venía a ganar las elecciones. Y hoy, un año después, me reafirmo. Yo no vengo a insultar", sino a impulsar un cambio político.

Esa alusión a Sevilla se debe a que en 2022, por estas fechas, se convirtió en la ciudad andaluza en el nuevo presidente del PP. Durante el año que lleva liderando 'Génova 13', Feijóo ha asegurado que ha vuelto "la ilusión y la unidad" a su partido, que está centrado en ganar las elecciones para "cerrar el capítulo de división y resta de los últimos años, incentivada todavía más en los últimos días", en alusión a Sumar y Yolanda Díaz.