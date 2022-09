Feijóo ofrece a Sánchez apoyo para terminar la legislatura si cesa a los ministros de Podemos y rompe con sus aliados

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo de su formación para completar el mandato de esta legislatura si es capaz de romper con Unidas Podemos y sus socios parlamentarios, como ERC o Bildu.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Pleno del Senado tras la comparecencia del Jefe del Ejecutivo para analizar la situación energética, donde le ha recriminado el actuar hasta ahora con improvisación y atendiendo solo a las dudas "demoscópicas" ante los próximos comicios.

"Nadie en España cree que es más constructivo Bildu que el PP. Nadie en España cree que es más fácil una mesa de diálogo con ERC que con el PP. Nadie en España cree que vaya a proponerle más ocurrencias el PP que Podemos", ha lanzado el líder del PP a Sánchez.

De esta forma, Feijóo ha alertado que España no merece un gobierno "volátil", "sobredimensionado" y "sometido", por lo que le ha exhortado a "romper con sus aliados", cesar a los ministros que "no ha nombrado" (en referencia a las carteras de Unidas Podemos) y a aquellos titulares que "no están a la altura del momento crítico de España".

"Busque apoyo en el partido que encarna la alternativa", ha demandado Feijóo al presidente para recalcar que su oferta no trae confusión, dado que "nunca" el PP será su "aliado permanente", pero sí de su país.

