Feijóo participará el día 2 de marzo en el acto de presentación de Javier de Andrés(PP) como candidato a Lehendakari

Martínez dice que, aunque en Euskadi, hay "distintas papeletas", todos siguen "un mismo proyecto que es el de Sánchez, un pésimo negocio para los vascos"

BILBAO, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el próximo día 2 de marzo a Euskadi para participar en el acto de presentación de Javier de Andrés como candidato a Lehendakari.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la secretaria general de los populares vascos, Esther Martínez, ha dado a conocer que el líder del PP acudirá a este acto, y fuentes de la formación en Euskadi han confirmado que probablemente será en Bilbao.

Martínez ha precisado que, después de la Convención del PP vasco prevista para este sábado, la próxima semana realizarán el acto de presentación de Javier de Andrés como candidato a Lehendakari y acudirá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La dirigente del PP ha añadido que el comité electoral está trabajando en las listas para las próximas elecciones autonómicas vascas, que todavía no han sido aprobadas, y ha destacado que "afortunadamente" tienen un "gran banquillo" en el PP vasco, por lo que no tendrán "ningún problema".

Sobre la posible renovación de los cabezas de lista, ha indicado que en Álava estarán encabezada Javier de Andrés, y ha citado también el cambio en Bizkaia, donde no estará Carlos Iturgaiz.

Cuestionada por si ella podría integrar las listas, ha asegurado que está "encantada" en su puesto de portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao, donde hay "muchísimas cosas que hacer". "Pero yo estaré a disposición de lo que sea necesario", ha añadido.

Tras destacar los "grandes resultados" del PP en las elecciones gallegas, ha indicado que, en el caso del PP vasco, siempre "ganan a las encuestas" y ha pedido a todas las personas que en los últimos años han confíado en el PP que "les escuchen y que lo vuelvan a hacer" porque cuentan con un "proyecto renovado, con un partido "amplio, abierto, de gobierno que tiene capacidad y experiencia en la gestión".

La dirigente del PP, que ha indicado que parece que las elecciones van a ser el 21 de abril, ha señalado que aspiran a poder influir en todas las políticas que se lleven a cabo en Euskadi y sobre todo en "poner en el centro la gestión y las cosas del comer, lo que preocupa realmente a los ciudadanos".

En este sentido, cree que es necesaria "la estabilidad económica, política y social también en Euskadi". "Yo cuando oigo por parte de algunos hablar de estabilidad, habrá habido estabilidad en coaliciones de gobierno pero esa estabilidad desde luego no se está trasladando a la economía, no hay ningún indicador ni económico ni laboral ni social que nos diga que estemos mejor ahora que cuando Sánchez llegó a la Moncloa".

A su juicio, las "prioridades a día de hoy pasan, sobre todo, por la economía, por tener una buena sanidad, buenos servicios públicos, por tener seguridad y articular otras políticas de vivienda" y para ello, tiene "la mano tendida", ha afirmado Martínez, tras ser cuestionada por la relación que puedan tener con Imanol Pradales.

Martínez ha indicado también que en Euskadi "se podrá votar con distintas papeletas", pero al final "todos están siguiendo un mismo proyecto que es el de Sánchez".

"Y Sánchez desde luego es un pésimo negocio para Euskadi y yo no quiero que el Gobierno vasco esté monitorizado por Sánchez, porque no nos está dando resultado. En el tema económico, yo quiero que los vascos volvamos a ser líderes y referentes en el conjunto de España, de las comunidades españolas, pero no sólo en España, sino que volvamos a ser referente cuando nos comparemos con otras regiones de la UE y eso que fuimos en su día lo hemos perdido", ha criticado.

Esther Martínez ha asegurado que Euskadi ahora también es "líder en precariedad" y también se crece y se crea "menos empleo que la media española". A su juicio, todo ello se debe a que "no ha habido ni liderazgo, ni ambición suficiente".

Entre las medidas que plantea el PP, ha señalado que la de la bajada de impuestos porque con Sánchez ha habido en el último mandato "50 subidas de impuestos". Junto a ello, ha destacado la importancia de "incentivar" en todos los ámbitos, también en vivienda.

En su opinión, algunos llevan "demasiado tiempo pisando moqueta" y mientras la gente está "luchando todos los días", lo que reciben por parte de las administraciones son "cargas burocráticas y cada vez más impuestos".

Tras indicar que el Gobierno vasco se ha "saltado consensos" que eran "básicos", ha afirmado, en relación al Gobierno de Pedro Sánchez, que hay tres cuestiones que son "fundamentales" en una democracia, una de ellas "el imperio de la ley, porque sin la ley solo queda la tiranía y la separación de poderes".

"Y lo que se está intentando es colonizarlo todo. Tenemos a una ministra de Justicia que pasa de un día a otro de ser ministra a ser fiscal general del Estado, a otro ministro de justicia que de un día a otro pasa a ser magistrado del Tribunal Constitucional, a otra ministra que pasa a ser presidenta del Consejo de Estado y luego el Supremo dice que es ilegal porque no tenía los méritos requeridos", ha manifestado.

Respecto a si se plantean presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, ha indicado que, de momento, lo que han presentado y está pendiente es la reprobación del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Creo que acredita cerca de una veintena de reprobaciones y que le da exactamente igual. A Sánchez le da todo igual, él va a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Yo de verdad me da pena porque tengo profundo respeto a los votantes socialistas, igual que a los votantes nacionalistas", ha manifestado.

Martínez ha indicado que, con este Gobierno, lo que hay es una "estructura de poder al servicio de una única persona, que no quiere dar explicaciones de nada, que vende como cambios de opinión lo que todos ven como enormes mentiras, y la verdad es que estamos en una situación que a mí me preocupa y que creo que está haciendo daño, desde luego, al PSOE", ha añadido.

En este sentido, insistida por la posibilidad de una moción de censura, ha indicado que "será algo que si en su día hay que valorarlo", pero cree que "la mayor moción de censura la ha tenido ya en las elecciones generales, que no ganó".

Preguntada por la detención del asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, por presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas, ha pedido que se "investigue lo que se tenga que investigar" "siempre desde la presunción de inocencia" porque el PP no puede ser "como han sido otros" que han hecho "bolas de nieve que luego se han quedado en nada porque eran bolas de humo, eran trampantojos".

Respecto a si el PP se podría acercar al PNV, ha manifestado que siempre han tenido "la mano tendida" y ha habido muchas cuestiones en las que se han podido poner de acuerdo. "Si las cosas las enfocamos en pisar la calle y en lo que la gente lo necesita, de verdad que no hay absolutamente ningún problema", ha añadido.

No obstante, cree que el PNV "se está dejando llevar su estructura por Sánchez, que, al final, por siete votos es capaz de vender cualquier cosa".

Por último, sobre el decreto de normalización del euskera que se aprobará esta tarde en el consejo de gobierno, ha indicado que hay una "enorme riqueza" en Euskadi al contar con dos lenguas cooficiales, pero hay "un gran problema con la calidad de los servicios públicos".

"Creo que legislar a golpe de decretazo imposiciones que pueden perjudicar la calidad de nuestros servicios públicos es algo que me resulta preocupante. Por ejemplo, a mí no me parece normal que en una oferta pública de empleo, en una OPE, se diga que tiene más valor un grado medio de Euskera que un doctorado en medicina", ha criticado Esther Martínez, que cree que "hay que pensar las cosas dos veces y no legislar a golpe de decretazo".