Feijóo, sobre las pensiones: "No hay un modelo de reforma, hay un parche para llegar a las elecciones"

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que no hay un modelo de reforma de pensiones en España, sino "un parche para llegar a las elecciones", que supone además una "hipoteca para el futuro, un agujero" en estas prestaciones, y "un modelo en contra del crecimiento económico y del empleo".

Feijóo ha destacado que "eso no es bueno para los trabajadores, no es bueno para los autónomos y no es bueno para los pensionistas actuales". Asimismo, ha apuntado que el PP pretende que "haya más empleo y que los trabajadores paguen un poco menos por sus cotizaciones", mientras que "el Partido Socialista lo que pretende es que haya menos empleo y que los trabajadores paguen más".

El responsable 'popular', que se encuentra en València con motivo de las Fallas, ha realizado estas declaraciones tras visitar la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal junto al presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y la presidenta de la formación en València y candidata a la Alcaldía de la ciudad, María José Catalá.

Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado de este modo preguntado por su modelo para la reforma de las pensiones. "El Partido Socialista no ha pasado su modelo, ha pasado un 'power point', unas transparencias", ha señalado. "Imaginen si está tan seguro de su modelo que ni siquiera lo quiere comentar, lo quiere discutir, lo quiere poner a disposición de los ciudadanos", ha añadido.

El presidente del PP ha expuesto que lo que observa es "que no hay una reforma de las pensiones", sino "un parche para llegar a las elecciones" y ha subrayado que eso es algo "distinto".

"Prueba de ello es que el propio modelo establece que en el año 2025 vamos a volver a reformar las pensiones, lo cual acredita que no hay un modelo para la reforma de las pensiones sino ir tirando y llegar a finales del año 2023 diciendo a la gente cosas que" los socialistas "no harán posteriormente en el caso de que gobiernen", ha comentado.

Feijóo ha opinado que "hay dos modelos", según ha dicho, "el modelo de dejar una hipoteca, un agujero para los pensionistas actuales y, sobre todo para los pensionistas futuros", y "el modelo de la sostenibilidad de las pensiones que garantiza a los pensionistas actuales y a los futuros".

Igualmente, ha declarado que "dentro de esos modelos hay dos alternativas: una que haya muchos empleos y que los trabajadores paguen menos por sus cotizaciones o que haya menos empleos y que los trabajadores paguen más por sus cotizaciones".

"MENOS CRECIMIENTO"

"Nosotros queremos que haya más empleo y que los trabajadores paguen un poco menos por sus cotizaciones. El Partido Socialista lo que pretende es que haya menos empleo y que los trabajadores paguen más", ha concretado Alberto Núñez Feijóo.

El presidente 'popular' ha determinado que así "al final, habrá menos crecimiento, menos empleo y más agujero". "Yo no me atrevo a decir a los españoles que este es un buen modelo para los pensionistas actuales y futuros y, por tanto, no voy a entrar en este parche", ha manifestado.