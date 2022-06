Feijóo pide a Argelia que no haga pagar a los españoles la "improvisada" política de Sánchez tras su giro en el Sáhara

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este viernes al Gobierno a aclarar "si peligra el suministro de gas y su precio" y se ha quejado de que por el momento su formación no haya recibido ninguna llamada del Gobierno para recibir información. Además, ha pedido al Gobierno de Argelia que "no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español", que "no tiene responsabilidad" del giro de Pedro Sánchez por el Sáhara.

En una comparecencia ante los medios tras reunirse con miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), encabezados por su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, Feijóo ha señalado que Sánchez cuando explicó el "giro en el política exterior" dijo que eso iba a dar "grandes resultados".

"El primer resultado lo tenemos con la crisis diplomática, con un aliado estratégico como es Argelia", ha enfatizado, para subrayar que la decisión de Argelia de suspender el Tratado de Amistad se produjo apenas unas pocas horas después de la comparecencia parlamentaria del jefe del Ejecutivo.

Feijóo ha pedido al Gobierno argelino que "distinga entre el Gobierno de España y el pueblo español" y ha subrayado que la mayoría de los partidos del Parlamento "no han participado" en la decisión del Gobierno español en relación con el cambio de posición por el Sáhara. Por eso, ha insistido en que "no haga pagar" a los españoles los efectos de la actuación de Pedro Sánchez.

En segundo lugar, el jefe de la oposición ha pedido al Gobierno aclarar si "peligra el suministro y si peligra el precio del gas" y ha subrayado que los ciudadanos viven una situación de "enorme confusión", después de que el propio Gobierno no tenga "claro qué va a pasar" en un producto "tan determinante y estratégico como el gas". "Hoy lamentablemente estamos en una situación de enorme confusión y de enorme incertidumbre", ha proclamado.

