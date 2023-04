Feijóo pide al Gobierno "no manosear" Doñana y promete ejecutar por urgencia todas las obras comprometidas

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "no manosear" el parque nacional de Doñana, mientras que se ha comprometido, si llega al Palacio de la Moncloa, a ejecutar por el procedimiento de emergencia todas las obras que el actual Gobierno incluyó en la Ley del Trasvase de 2018 para garantizar agua en la zona del condado de Huelva y que no se han puesto en marcha.

Durante un acto público en Huelva, Feijóo se ha referido a la visita que Pedro Sánchez realiza hoy a Doñana: "No es coherente venir en Falcon a defender Doñana cuando Doñana se defiende ejecutando las infraestructuras" que se comprometieron. En su opinión, el presidente ha decidido visitar hoy el parque para no tener que votar en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí'.

"Estoy de acuerdo con que Doñana no se toca", ha sentenciado el presidente del PP, quien ha pedido a Sánchez y sus ministros que dejen de "manosear" Doñana para echar "la culpa a los andaluces del problema del agua en España".

Ha criticado que el Gobierno esté echando "la culpa" de la sequía al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en referencia al asunto de la proposición de ley que se tramita en el Parlamento andaluz sobre los regadíos en el corona norte de Doñana. Para Feijóo, Moreno no ha dudado en venir a "desgastarse él" y no a los agricultores y ganaderos de esa zona, con el objetivo de "preservar la joya medioambiental del coto de Doñana", que "no es de Pedro Sánchez, sino de los andaluces y los españoles".

"No es el lugar de vacaciones de Sánchez", ha apuntado Feijóo, para quien si al presidente del Gobierno le importara realmente Doñana, habría atendido la petición de Moreno de hablar sobre este asunto, lo habría recibido y hubiese garantizado la ejecución ya de las obras que comprometió en el año 2018.

Sin embargo, según el líder del PP, los cinco años del Gobierno de Pedro Sánchez han sido "perdidos" en política hídrica, porque no ha querido hablar de un pacto de estado por el agua, al tiempo que se ha dedicado a "enfrentar" a unas comunidades con otras por el agua, así como a los agricultores, a los ganaderos y al resto de la población, lo que "no es razonable".

Ha indicado que en Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno ya activó desde noviembre de 2022 planes antisequía, mientras que la Mesa Nacional de la Sequía ha tardado en reunirse casi medio año, ayer 19 de abril.

Según Feijóo, en la Ley del Trasvase de 2018, el Gobierno se comprometió a hacer las infraestructuras necesarias para garantizar el abastecimiento humano de las poblaciones del condado de Huelva y agua para los regadíos de los cultivos de fresas y frutos rojos, a 30 kilómetros de Doñana. Sin embargo, según ha apuntado, esas "inversiones están sin hacer y sin ejecutar y el Gobierno ha incumplido con Doñana, con los agricultores, con los ganadores y con Huelva".

Núñez Feijóo ha trasladado sus compromisos como candidato a la Presidencia del Gobierno en materia de agua "de forma muy clara": "Voy a cumplir y exigir que se cumpla la Ley de 2018; a ejecutar por una declaración de emergencia todas las obras comprometidas con Huelva y el condado; a preservar Doñana de cualquier ataque de desidia del Gobierno, y a impulsar un gran pacto de estado para que en la próxima legislatura, los problemas del agua de buena parte de España tengan soluciones pactadas, con presupuestos concretos e infraestructuras ejecutadas".