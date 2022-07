Feijóo pide a los indultados del 1-O "no seguir provocando" si quieren reconciliación

Afirma que no hablaría con Bildu, aunque sí con ERC y Junts, pero que no aceptaría sus votos para ser presidente

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que, si los independentistas y los indultados por el 1-O quieren reconciliación, "lo mínimo que deben hacer es no seguir provocando".

Lo ha dicho en un coloquio de Barcelona Tribuna organizado por la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País con la colaboración de La Vanguardia y de la Asociación Española de Directivos (AED), al ser preguntado por si su apuesta por la reconciliación y la convivencia en Cataluña es compatible con los recursos del PP a los indultos a los expresos independentistas.

"Aquello de 'Lo volveré a hacer' es incompatible con la reconciliación completa", ha advertido Feijóo, en alusión al lema 'Ho tornarem a fer' utilizado por algunos indultados independentistas.

Ha sostenido que no pretende que nadie vaya en contra de su ideología, pero ha argumentado que la reconciliación solo se puede lograr si las dos partes la quieren y que para ello es importante "no tensionar" y cumplir las leyes.

También ha defendido que el primer requisito para un indulto es que "el indultado lo pida" y manifieste que no volverá a cometer el delito por el que ha sido condenado.

"Hubiera sido más sencilla una reconciliación solicitada y no impuesta", y ha calificado los indultos que concedió el Gobierno como un acuerdo político con el independentismo para contar con el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez.

En su intervención, Feijóo ha defendido que su proyecto para Cataluña es "contribuir a la reconciliación social y a la recuperación económica" y considera que el PP es la garantía para combatir la decadencia que, a su juicio, algunos partidos quieren llevar a esta comunidad autónoma.

"Cataluña debe esforzarse para hablar menos de política partidaria y más de la economía de las familias y de las pequeñas empresas. Haciendo lo primero es una evidencia de que ha perdido una enorme influencia en la política española y en la política económica. Creo que eso se ha de recuperar", ha subrayado.

También ha abogado por que el mundo vuelva a apostar por Cataluña como un lugar dinámico y próspero, y ha citado al periodista Gaziel diciendo que lo que quiere para esta comunidad es "seny', trabajo y libertad".

DIÁLOGO CON EL INDEPENDENTISMO

Al ser preguntado por si pactaría con partidos independentistas para llegar a la Moncloa, ha dicho que no porque cree que la independencia es mala para Cataluña y porque estaría "actuando de forma deshonesta".

Sin embargo, ha afirmado que sí que hablaría con partidos como ERC y Junts, aunque no aceptaría sus votos para ser presidente, pero no con Bildu y con organizaciones que "tengan responsabilidades criminales".

"No me veo negociando con Bildu y hablando con Bildu. Si me dice, ¿usted se ve con algún partido como ERC y Junts hablar con ellos?. Sí. ¿Necesitas su voto para ser presidente del Gobierno? No.", ha recalcado.

El presidente del PP ha explicado que él hablaría con la Generalitat y apostaría por avanzar en las cosas en las que se pueden poner de acuerdo y apartar las discrepancias, y ha añadido que si se promete algo, como inversiones en Cataluña, se deben cumplir.

"La palabra hay que cumplirla y lo mejor que puedes hacer es no mentir a la gente. Y si, con toda tu buena fe después no se ejecuta, pues se comparece y se explica", pese a que ha señalado que en algunas ocasiones el nivel de ejecución de las inversiones es bajo por cuestiones técnicas.

REUNIÓN VILAGRÀ-BOLAÑOS

Sobre la reunión del viernes entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha contestado que "el PSOE necesita a ERC para estar en el Gobierno, y ERC gobierna con el PSC en multitud de ayuntamientos" catalanes, por lo que cree que las discrepancias entre ambas formaciones no son tan grandes.

Así, cree que el enfado de ERC hacia el Gobierno es "aparente" porque, según él, se necesitan mutuamente tanto para gobernar en Cataluña como para mantener el Ejecutivo central.

Además, ha criticado que "las reuniones entre el Gobierno y la Generalitat suman más que todas las reuniones del Gobierno con el conjunto de comunidades autónomas", algo que ha tachado de asimétrico.

CASO PEGASUS

Sobre el caso de espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus, ha expresado su convicción de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía y había autorizado las escuchas del CNI a dirigentes soberanistas con autorización judicial.

"No me creo que el presidente del Gobierno no supiese que esos políticos estaban sometidos a escuchas telefónicas", ya que asegura que el CNI comunica este tipo de actuaciones al Ministerio de Defensa y a Presidencia del Gobierno.