Feijóo pide a Sánchez aclaraciones sobre el delito de sedición pero evita vincularlo con la negociación del CGPJ

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aclarar si está dispuesto a proteger España tras la "divergencia" de opiniones en relación con el delito de sedición en el seno de su gabinete. Dicho esto, ha avanzado que si gobierna agravará las penas tanto por el delito de sedición como de rebelión, y tipificará como delito la convocatoria de un referéndum ilegal.

Así se ha pronunciado en el Foro Global Youth Leadership que se celebra en el Palacio de la Magdalena en Santander, en medio de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el jefe de la oposición no ha vinculado esa reforma del delito de sedición con la negociación del CGPJ, un asunto concreto sobre lo que no ha hecho ninguna mención durante su intervención.

Este jueves, en el debate de Presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado --en respuesta a ERC-- el compromiso del presidente del Gobierno de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos. Poco después, en los pasillos de la Cámara, ha precisado que el Gobierno no llevará al Congreso la reforma de la sedición si no hay mayoría para aprobarla.

Al inicio de esta semana, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya desvinculó la negociación del Consejo de la reforma del delito de sedición, un cambio legislativo que, según recalcó, el Grupo Popular votará "no" si llega al Congreso. Este jueves, el jefe de la oposición se ha reafirmado en esa posición de su 'número dos' a tenor de sus palabras.

En el PP admiten que la negociaciones para el CGPJ están avanzadas, pero no hay un acuerdo cerrado, según fuentes del PP, que han desmentido así las palabras de Pedro Sánchez en Sudáfrica asegurando que el pacto está listo a falta de que el PP diga. Según 'Génova', esas afirmaciones del presidente del Gobierno, "no se ajustan a la realidad".

Al ser preguntado expresamente qué es la sedición, dada la presencia de representantes de otros países en el foro, Feijóo ha destacado que los delitos de sedición y rebelión están tipificados en los códigos penales de las democracias liberales y occidentales con "mucha dureza" porque se trata de preservar la "unidad de la nación", dado que en algunos casos tiene una pena de "prisión permanente".

Feijóo ha recalcado que, por tanto, esas penas son la "respuesta a mantener la unidad de la nación, el cumplimiento de la Constitución y el Estado de Derecho". Según ha subrayado, "en la inmensa mayoría de los países ni siquiera se discute" esta cuestión porque el "atentado a la unidad de una nación" es de "absoluta gravedad" y es una "conducta tipificada y contundentemente regulada" en el ordenamiento jurídico.

El líder del PP ha recordado que hace unos años se produjo en España una declaración de independencia "unilateral" e "ilegal", tras la cuál se reaccionó con las herramientas democráticas con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, que "suprime la autonomía de ese territorio" mientras que los tribunales aplican el Código Penal.

El jefe de la oposición ha lamentado que el Gobierno de España tenga como socios a partidos políticos independentistas que fueron "los autores" de esa "rebelión-sedición" que se produjo en 2017 y ha recalcado que ahora hay un debate sobre si lo que hay que hacer es rebajar las penas por esos delitos o incrementarlas.

En este punto, ha subrayado que la posición del PP es "muy clara y nítida" porque está a favor de ser "contundente" en la tipificación de los mismos y en el "agravamiento de las penas". Además, ha indicado que la "simple convocatoria de un referéndum ilegal" debe tener una "sanción clara y contundente" en el Código Penal.

Sin embargo, ha criticado la "divergencia" que hay en el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. "No sabemos exactamente hacia donde va el Gobierno. Hay contradicciones en horas de distintos miembros del Gobierno y necesitamos saber, como es natural, si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española o está dispuesto a sobrevivir como Gobierno", ha enfatizado.

Feijóo ha afirmado que un político no debe pensar en lo que le interesa "puntualmente" a un Gobierno concreto sino lo que "interesa a las próximas generaciones de españoles". "Después de 500 años de antigüedad de la nación española, no hay ningún gobierno democrático que tenga la capacidad de pactar una escisión de una parte de España del conjunto de la nación", ha avisado.

Por todo ello, ha insistido en que si tiene la oportunidad de llegar al Gobierno va a "agravar las penas de los delitos de sedición y rebelión", con una tipificación "precisa" y "clara". Además, ha reiterado que tipificará como delito la "mera" convocatoria de un referéndum ilegal, "se hubiera hecho o no", para "ser coherente con la defensa de las nacionales" que conforman la UE, como Portugal, Italia, Bélgica o Alemania, según ha apostillado.

En cuanto a si el Gobierno tiene un pacto con los independentistas para rebajar las penas del delito de sedición, el presidente del PP ha resaltado que para que un país sea "fiable", debe respetar el marco institucional.

Y ha advertido de que, en un país fiable, el Gobierno "nunca" puede pactar con una parte de la nación la escisión de la propia nación". "Eso queda fuera de las competencias del Gobierno porque el Gobierno no puede actuar fuera de la Constitución", ha manifestado.

Feijóo ha dicho que él no cree en la política "fría" ni en los "grandes anuncios sin concreción", ni en las políticas que consisten en "dividir a la sociedad" entre "buenos y malos", "más ilustrados o menos ilustrados", o los que "tiene más medios económicos y los que tienen menos". Además, ha avisado que no se puede "engañar a todos todo el tiempo".

Tras asegurar que un país no está "predestinado a una política populista" que va "minando las capacidades, las libertades, los conocimientos y las riquezas", Feijóo ha pedido a los dirigentes de países iberoamericanos presentes en el foro que no se "resignen al populismo" y que "busquen la democracia a través de la verdad y el conocimiento". "Utilicen la verdad como una herramienta indestructible y no deje en un país que la mentira se apodere de la verdad porque entonces empieza la decadencia", ha avisado.

En su intervención, Feijóo ha dejado claro que él es reformista y cree en los cambios graduales y las transformaciones paulatinas, sin que le gusten los "saltos en el vacío". "Yo no soy revolucionario, yo soy evolucionario. Me gusta evolucionar", ha confesado.