Feijóo pide a Sánchez que active a Fiscalía y Abogacía para "aislar" a Bildu pero no su ilegalización como Ayuso

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que active a la Fiscalía y la Abogacía del Estado para actuar a través de la Ley de Partidos y la Ley de Régimen Electoral con el objetivo de impedir que Bildu lleve "asesinos" en sus listas ante los comicios de mayo, si bien no ha llegado a solicitar abiertamente su ilegalización como sí que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Estamos con una Ley de Partidos y con una Ley de Régimen electoral. Debemos de aplicar esas leyes. Si esas leyes conllevan a lo que espero que sea declarar ilegal listas a unos ayuntamientos en las que se incluyan a personas condenadas por asesinato, resolvemos el problema", ha declarado Feijóo al se preguntado expresamente si él es partidario de ilegalizar a Bildu como plantea Ayuso.

En declaraciones a los medios tras visitar a una ganadería en el municipio cántabro de Ruesga, Feijóo ha indicado que si esas leyes facilitan que "personas condenadas por asesinato por terrorismo puedan ser elegidas" habría que cambiar la legislación porque entonces eso sería "indecente".

"Las leyes no pueden ser indecentes y si tenemos alguna ley indecente en nuestro país, cambiémosla", ha demandado Feijóo, que ha emplazado a Pedro Sánchez a "romper" con Bildu y comprometerse a "que no haya ningún gobierno del PSOE que reciba "la abstención o el apoyo de Bildu para gobernar".

A su entender, así irán "aislando" a aquellos que "no aceptan la democracia" y "no aceptan el planteamiento mínimo de una ética exigible a cualquier ciudadano", ya que, según ha recalcado, "los verdugos no pueden gobernar a las víctimas" y éstas "no tienen por qué pagar el salario de los políticos verdugos".

