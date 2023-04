Feijóo pide a Sánchez responsabilidades tras aprobarse la reforma del 'sí es sí': "O cesa a alguien o que se vaya él"

En la cúpula del PP avisan que seguirá el goteo de rebajas de penas hasta diciembre aunque hoy hayan logrado "parar la sangría"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido de nuevo este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, poco después de aprobarse en el Senado la reforma de la llamada ley del 'solo sí es sí', que se asuman responsabilidades políticas por esta norma. "O cesa a alguien o que se vaya él", ha demandado.

En concreto, el Pleno del Senado ha aprobado este miércoles de forma definitiva la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' impulsada por el PSOE para evitar las rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales que se estaban produciendo desde la entrada en vigor de la norma en octubre de 2022.

La iniciativa ha contado con los votos a favor de PSOE, PP, PNV, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y la independiente Ruyh Goñi; la abstención de Junts; y los votos en contra de ERC, Bildu, Más Madrid y Mes per Mallorca. Vox, como ya hizo en el Congreso, ha decidido no votar. Tras conocer el resultado los senadores 'populares' lo han celebrado levantándose a aplaudir a Feijóo, que ha permanecido sentado en su escaño.

Poco después de esa votación en el Senado, Feijóo ha afirmado que en el PP se "enorgullecen de ser útiles" a España, tras el voto a favor de esta reforma de la ley. "Por fin hemos arreglado el desastre legislativo del 'sólo sí es sí'", ha agregado.

Sin embargo, ha insistido de nuevo en que el Gobierno debe asumir responsabilidades por lo que el PP ha calificado de "chapuza" legislativa. "Ahora Pedro Sánchez debe asumir su responsabilidad: o cesa a alguien o que se vaya él", ha afirmado Feijóo, que ha utilizado Twitter para valorar la aprobación de esta norma y no ha realizado declaraciones públicas ante los periodistas presentes en el Senado.

FEIJÓO A SÁNCHEZ: "DE NADA"

En el duelo parlamentario que mantuvo este martes con Sánchez, Feijóo ya le echó en cara que haya pedido perdón por la ley del 'sí es sí' "con la boca pequeña" y que "ni siquiera ha tenido la valentía de votar la reforma", tras ausentarse la pasada semana del Congreso.

En ese debate, Feijóo ya confirmó su presencia este miércoles en la Cámara Alta, a diferencia de lo que ha hecho el jefe del Ejecutivo. "De nada Señor Sánchez, no me dé las gracias, lo hago por las mujeres, no avergonzado y por las elecciones como usted", ha señalado.

Fuentes de la cúpula del PP han destacado que, pese a la reforma legal, no van a acabarse de forma inmediata con las rebajas de condenas. "Hoy se para la sangría pero va a ser un goteo hasta diciembre", han avisado las mismas fuentes.

UN TEXTO QUE MODIFICA LA HORQUILLA DE PENAS

Al no haberse incorporado ninguna modificación en el texto en relación al que salió del Congreso, la norma no deberá regresar a la Cámara Baja, así que, tras el resultado de este miércoles entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nuevo texto modifica, principalmente, la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación de la Ley del 'solo sí es sí', de forma que este delito eleve su castigo en hasta dos años de prisión, con respecto al vigente actualmente. Esto se debe a que este texto regresa a la horquilla de penas, de uno a cinco años, que se recogían para las agresiones sexuales en el Código Penal en 2010.