Feijóo pide a "todos los indecisos que voten por España" y se "olviden de las ideologías" para una "política mejor"

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes a "todos los indecisos que voten por España" en las elecciones del 23 de julio y se "olviden de las ideologías", ya que, según ha dicho, España "necesita una mudanza de su política por una política mejor". Dicho esto, ha apelado a votar al PP para la "mudanza de Moncloa" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que saque además el "populismo" del Gobierno y "recupere la centralidad".

"Es una mudanza que empieza desalojando de la Moncloa la mentira, la soberbia y la manipulación. Es una mudanza que supone abandonar el extremismo y el enfrentamiento", ha declarado Feijóo en un mitin en los Jardines de Pereda en Santander junto a la presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, y al cabeza de lista al Congreso por esta comunidad, Félix de las Cuevas.

El candidato 'popular' ha afirmado que Pedro Sánchez "representa el pasado" mientras que el PP representa el "futuro" y ha subrayado que España "necesita una mudanza de su política por una política mejor". "Esa mudanza la vamos a acompañar con las urnas", ha enfatizado, ante 1.300 asistentes, según fuentes del partido.

"NO DEJEMOS QUE SÁNCHEZ NOS VUELVA A BLOQUEAR ESPAÑA"

Feijóo ha recordado que en 2016 Sánchez esgrimió el 'no es no' para oponerse a la investidura de Mariano Rajoy. "Menos mal que lo echaron de la Secretaría General del PSOE porque si no aún seguiríamos repitiendo y repitiendo elecciones", ha proclamado.

Dicho esto, ha pedido el voto para el PP para que Sánchez no "vuelva a bloquear España". "No dejemos que Sánchez nos vuelva a bloquear España como la bloqueó dos veces en el año 16", ha asegurado, para añadir que no sería "digno" de ser presidente del Gobierno si perdiese las elecciones.

Feijóo ha dicho que quiere acabar "con los bloques y los bloqueos" y "jugar sin trampa ni cartón". "Quiero que el presidente sea el que gane y el jefe de la oposición el que pierde", ha proclamado, para añadir que desde el llamado Pacto del Tinell del socialista José Luis Rodríguez Zapatero con los independentistas catalanes "el objetivo que tienen es que no gobierne el PP nunca, en ninguna institución, aún ganando las elecciones".

