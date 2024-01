Feijóo plantea aprobar otro decreto con bajada de IRPF e IVA para el apoyo del PP al decreto anticrisis

Dice que están ante el "desmoronamiento del Gobierno" y asegura que este "desgobierno" y "ridículo" de Sánchez no se había visto "nunca"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar otro decreto "la siguiente semana" con las exigencias que solicita su partido relativas a la bajada del IRPF, la rebaja del IVA a la carne, el pescado y las conservas, y mantener el IVA a la luz y el gas en el 5% si quiere el apoyo del Grupo Popular para el decreto anticrisis que se votará este miércoles en el Pleno del Congreso.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que el Gobierno no ha querido "negociar" con el PP y ha criticado que ahora pretenda que su partido se convierta en el "último recurso" de Pedro Sánchez para sacar adelante en el Parlamento los tres decretos que deben convalidarse este 10 de enero en el Congreso.

"Me temo pues que no estamos en condiciones, salvo que el Gobierno se comprometa a llevar otro real decreto-Ley al Consejo de Ministros a la siguiente semana donde incluya la bajada del IRPF para las rentas medias y bajas, el IVA de la carne, el pescado y la conserva y el IVA de la luz y el gas al 5%, y no al 10%. Si eso es así, lo firmamos y lo confirmamos, pues probablemente salga el decreto ley (anticrisis)", ha declarado Feijóo.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "HURTAR" AL CONGRESO DEL DEBATE

Feijóo ha confirmado que el ministro Félix Bolaños y la vicepresidenta Yolanda Díaz han llamado al PP este domingo y lunes para buscar el apoyo de su partido a los textos que deben votarse esta semana y ha reconocido que en esos contactos el Gobierno les ha propuesto tramitarlo después como proyecto ley, algo que permite a los grupos introducir enmiendas. "Esto es una trampa bastante absurda", se ha quejado.

Feijóo ha criticado que Sánchez haya "aprobado 142 reales decretos leyes" y haya "hurtado al Congreso y al Senado 142 leyes que se han aprobado en Moncloa". "Por tanto, si de 142 reales decretos leyes solo se tramitaron como leyes 20, comprenderá usted que es muy difícil creer a este Gobierno", ha añadido.

Dicho esto, ha recordado que el 22 de diciembre acudió a su reunión con Sánchez con las propuestas del PP para afrontar la crisis económica pero su partido se "desayunó con centenares de páginas" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "sin ser ni siquiera consultado".

DICE QUE SÁNCHEZ "NO TIENE INTERÉS" EN PACTAR CON EL PP

Feijóo ha reiterado que el Gobierno "no se toma en serio" las Cortes Generales y cree que "el Poder Ejecutivo es lo mismo que el Poder Legislativo", de forma que "aprueba reales decretos leyes como si fuesen pues decretos de nombramiento de altos cargos de un ministerio", "hurtando todo el debate parlamentario" al Parlamento.

El líder del PP ha señalado que "todo" lo que ha planteado su formación "no está" en ese texto. "Y en consecuencia, parece razonable que el PP, que es el primer partido de España, no se convierta en el último recurso de Sánchez", ha abundado.

Es más, considera que el Gobierno "no tiene ningún interés lamentablemente" en "pactar con el Partido Popular" y ha recordado que así lo constató en el debate de investidura cuando apostó por "construir un muro". "Cuando tú construyes un muro a veces tienes algún riesgo, como es chocar contra el muro, y da la sensación que este Gobierno ha chocado contra su propio muro", ha declarado.

VE EN EL DECRETO DE JUSTICIA UN "DESPROPÓSITO" Y UNA "CHAPUZA LEGAL"

En cuanto a si hay posibilidad de que salga adelante alguno de los otros dos decretos, como el relativo a la digitalización de la Justicia, Feijóo ha reprochado al Ejecutivo que utilice ese decreto "para modificar seis leyes incluida una ley orgánica", "hurtando" al Parlamento del debate y sin informe de los órganos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado.

"¿Hay alguna cosa más injusta que este decreto sobre la Justicia, que lo que trata es obviar los informes preceptivos de las leyes procedentes?", se ha preguntado, para recalcar que esto "es un despropósito y una chapuza legal".

En este sentido, ha indicado que ese texto "no puede tener el voto de ningún partido responsable", salvo de partidos que no les interesa el funcionamiento de la justicia" en España y lo que quieren "es arreglar sus problemas personales".

"Aquí estamos más que ante un estreno del Gobierno, estamos ante el desmoronamiento del desgobierno", ha afirmado, aludiendo a la "trifulca entre los socios del gobierno" y cómo "se han peleado entre ellos".

Feijóo ha destacado que "este desgobierno" en los primeros meses de una legislatura "nunca se había visto jamás" en 45 años de democracia. "Nunca un Gobierno y nunca un presidente, después de tomar posesión, tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en el ámbito de sus socios y nunca un presidente ha hecho el ridículo en tan poco tiempo", ha finalizado.