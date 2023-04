Feijóo plantea un fondo con los bancos para afrontar las hipotecas y ayudas de hasta 750 euros para bajar su coste

Dice que la Ley de Vivienda, que "facilita" la ocupación ilegal, es el "precio" pagado por Sánchez para seguir en Moncloa

TARRAGONA, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que la Ley de Vivienda del Gobierno, que contó con el apoyo de ERC y Bildu, es el "precio" que ha tenido que pagar el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para mantenerse en Moncloa. Además, ha propuesto un fondo "solidario" con los bancos para afrontar las hipotecas y ayudas de hasta 750 euros para bajar su coste.

En un acto con el líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, la eurodiputada Dolors Montserrat, y la candidata a la alcaldía de Tarragona, Maria Mercè Martorell, Feijóo ha urgido a bajar el precio de la vivienda y ocuparse de las dificultades que tienen las clases trabajadoras, las personas vulnerables, las familias numerosas y monoparentales, y los jóvenes. Para estos últimos ha defendido una ayuda de mil euros, así como ampliar el bono de alquiler joven.

Además de oponerse a intervenir los precios, como a su entender ocurre con la Ley de Vivienda del Gobierno, ha planteado que el Estado avale a los jóvenes el 15% de la compra de su primera vivienda, y ayudar a los que están pagando hipotecas dado que han subido "un 63% en los últimos meses, y esto supone un incremento de 300 euros al mes". Según ha añadido, eso se suma a la pérdida de poder adquisitivo y al "aumento de la presión fiscal".

Por eso, ha expuesto dos propuestas: En primer lugar, ha defendido sentarse "con los bancos y hacer un fondo solidario para ayudar a las personas que no pueden hacer frente a las hipotecas, bien sea convirtiendo las hipotecas variables en una cantidad fija y ampliando el plazo, o bien con otras fórmulas con ese fondo solidario bancario".

Y la segunda propuesta, ha proseguido Feijóo, es "ayudar con hasta 750 euros por familia para disminuir el incremento del coste de la hipoteca en su vivienda habitual". "Estas medidas son las medidas que vamos a implementar en las nuevas políticas de vivienda", ha dicho, para defender sus propuestas "útiles".

Feijóo ha arremetido contra la Ley de Vivienda que aprobó este jueves el Pleno del Congreso, cuyo contenido ha calificado de "intervencionista" y "populista". "No tenemos una buena Ley de Vivienda desde ayer. Estamos peor de lo que estábamos. No es fácil aceptar que la Ley de Vivienda sea el precio que tiene que pagar Pedro Sánchez para mantenerse en su vivienda, en el Palacio de la Moncloa", ha manifestado.

MÁS OCUPACIONES ILEGALES EN CATALUÑA

En su intervención, el jefe de la oposición ha asegurado además que la ley "facilita la ocupación ilegal de vivienda" porque, a su juicio, es sensible con quién la ocupa e insensible con el que sufre esta situación.

Tras asegurar que la mitad de las 50 ocupaciones ilegales de vivienda que hay cada día en España tienen lugar en Cataluña, Feijóo ha defendido que "es de justicia" preservar el esfuerzo hecho por una persona a la hora de comprar una vivienda, y ha pedido no utilizar a las familias vulnerables para justificarlo.

"La mayoría de ocupaciones no se producen a través de familias vulnerables y sí a través de gente que lo único que le interesa es vivir a costa de los demás", ha reprochado el líder del PP, que ha recordado algunas de las medidas que proponen para combatirlo, como la del desalojo exprés en 24 horas.

También ha planteado perseguir a las mafias, no cobrar los impuestos a los propietarios que tienen su casa ocupada, y prohibir que el inmueble ocupado ilegalmente pueda forma parte del padrón. "Si damos domicilio a un 'okupa' en un inmueble ilegal, estamos haciendo dos injusticias: el padrón y la vivienda. Estamos regalando derechos que no merece", ha recalcado.

Así, ha explicado que el PP quiere que el inmueble ocupado no se pueda considerar "morada ni domicilio", que no pueda ser un título para acceder al padrón municipal, y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan actuar.

Finalmente, ha cuestionado la credibilidad --literalmente-- de los anuncios hechos por Sánchez para poner al mercado viviendas de alquiler asequible cuando, a su juicio, no ha hecho nada en los últimos años: "Hoy es viernes y no sé cuál es el número de viviendas nuevas que se la ha ocurrido al Gobierno". "Esta puja de promesas no es una puja de promesas para hablar de vivienda, es para hablar de castillos en el aire", ha señalado.