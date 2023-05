Feijóo plantea sacar al lobo de las especies protegidas, revisar la PAC y bajar IVA en carne para ayudar al rural

Dice que Sánchez solo se aproxima al medio rural con visitas aéreas en Falcon: "Para nosotros la España rural es la España real"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este lunes un paquete de medidas para ayudar al medio rural, como sacar al lobo del listado de especies protegidas, mejorar las infraestructuras, revisar el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) o bajarel IVA de la carne.

De esta forma ha querido subrayar el compromiso del PP con el medio rural tras visitar una ganadería en el municipio cántabro de Ruesga, acompañado por la candidata a la Presidencia regional, María José Sáenz de Buruaga, y el candidato local, David Setién. Allí, ha dicho frente a ese apoyo de su partido, el jefe del Ejecutivo solo se aproxima a lo rural con visitas aéreas en Falcon.

"Yo sé que el presidente Sánchez no conoce el rural y a lo mejor no conoce el rural primero porque no ha vivido en él. Y lo que es más grave, quizás porque no le guste, pero no se puede ser presidente del Gobierno sin conocer bien los pueblos de España y no se puede ser el secretario general de un partido sin que ese partido tenga preocupaciones y prioridades en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos", ha manifestado.

Por el contrario, Feijóo ha recalcado que para el PP "la España rural es la España real" y ha recordado que él nació y creció en una aldea de Galicia y que como presidente de la Xunta mostró siempre su compromiso con el mundo rural.

REDUCIR LOS ATAQUES AL GANADO

A renglón seguido, el presidente del PP ha enumerado un paquete de medidas para ayudar al medio rural, empezando por sacar al lobo del listado de especies protegidas con el objetivo de que se reduzcan los ataques al ganado. "El lobo sí, pero no así", ha proclamado, para quejarse de que no se deje a los ganaderos "defender sus animales", como "vacas, corderos, ovejas o cabras", que "están siendo sacrificadas por el lobo".

Feijóo también ha propuesto una revisión del Plan Estratégico de la PAC y la necesidad de bajar el IVA de la carne, del pescado y las conservas. Según ha dicho, España está "en el momento de mayor fondos europeos y en el menor momento de fondos para el rural". "Hemos perdido 5.000 millones de euros en la política agraria común, en la PAC, para este año 2023", ha apostillado.

Asimismo, el líder del Partido Popular ha dicho que en el mundo rural es "fundamental los servicios públicos y las infraestructuras, no solo viarias o ferroviarias, sino también las infraestructuras de Internet".

"En el rural cada vez hay menos gente, en el rural no tenemos los mismos servicios que en las zonas urbanas, no tenemos las mismas infraestructuras viarias, no tenemos los mismos servicios que en las zonas urbanas", ha dicho, aludiendo a los abastecimientos, saneamientos o acceso a Internet y a la telefonía móvil.

UN MINISTERIO DE AGRICULTURA QUE "CADA VEZ PINTA MENOS"

Además, ha destacado que el saldo comercial en la industria agroalimentaria ha bajado "por primera vez en muchos años". "Estamos ante un Ministerio de Agricultura que cada vez pinta menos. Fijaros si pinta poco el Ministerio de Agricultura que ni siquiera gestiona el Perte Agroalimentario", ha dicho, para añadir que es un ministerio "de segunda" y que en el Gobierno de Sánchez hay ministros que mandan el mensaje de que "los agricultores son esclavistas".

En su intervención, el jefe de la oposición también ha asegurado que su partido garantizará la prestación de servicios públicos de calidad en el ámbito rural, especialmente sanitarios, asistenciales y educativos, y que pondrá en marcha planes de vivienda rural y políticas de rehabilitación para ayudar a personas que se quieran asentar en esas zonas.

"Hemos de incentivar fiscalmente a los ciudadanos que vuelvan a vivir al rural y hemos de concretar políticas de vivienda en el rural y, sobre todo, políticas de rehabilitación de casas que se están cayendo porque los impuestos y las dificultades para vivir en el rural no benefician", ha manifestado, para insistir en que "quizás el presidente Sánchez conozca el rural por sus vuelos desde el Falcon".

Feijóo, que ha dicho que es una "excelente noticia" que llueva en algunos lugares de España pese a sufrir en esta visita las "inclemencias del agua", ha indicado que la falta de infraestructuras hidráulicas está "poniendo en un brete" a la ganadería y la agricultura en España. Y ha criticado una vez más que el Gobierno no haya decidido tomar medidas hasta que no ha empezado la campaña electoral, en alusión al Consejo de Ministros extraordinario del pasado jueves.

MEDIDAS FERROVIARIAS EN CANTABRIA

También ha realizado exigencias en materia ferroviaria para Cantabria. Así, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice cuatro actuaciones fundamentales para esta comunidad, como la conexión de Cantabria con el Corredor Atlántico; que el AVE Madrid-Alar del Rey llegue hasta Reinosa; un tren de altas prestaciones que conecte Santander con Bilbao; y la modernización de la red de Cercanías.

"Nunca más vamos a encargar trenes que no quepan por los túneles. Eso se lo dejamos al Partido Socialista y al Gobierno de Cantabria", ha asegurado Feijóo con ironía tras la polémica por los trenes que caben en los túneles.