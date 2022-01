Feijóo pone en duda que las cubas de Alcoa en San Cibrao se vuelvan a reactivar una vez que se han apagado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en duda que, una vez apagadas las cubas de electrolisis en la fábrica de aluminio primario de Alcoa en San Cibrao, Cervo (Lugo), estas se vuelvan a reactivar dentro de dos años. "Hoy, como presidente de Galicia, no lo puedo confirmar", ha sentenciado.

Preguntado al respecto tras la reunión semanal de su Ejecutivo, el presidente gallego ha advertido de que la parada de cubas es "un fracaso industrial, económico y laboral", una decisión con la que la Xunta "no está de acuerdo de forma directa o indirecta".

"Llevamos tres años para intentar evitar el fin de la producción de aluminio primario en España y la parada de cubas. Tres años pidiendo un sistema de compra o incluso una intervención temporal para una industria estratégica, y lo único que hizo el Gobierno central es echar la culpa a la empresa, pero no solucionamos el problema", ha dicho.

En esta coyuntura, ha afeado la política energética del Gobierno y el "engaño" del estatuto de las electrointensivas, que ha calificado como "falso de toda falsedad", al tiempo que ha insistido en que el apagado de cubas es "un fracaso absoluto" que no tiene el aval de la Xunta.

"En Galicia no aceptamos que hasta 2024 no se pueda producir una sola tonelada de aluminio", ha dicho Feijóo, quien ha concluido expresando sus dudas acerca de si, una vez que se pararon las cubas, se van a reactivar, para concluir: "Hoy, como presidente de Galicia, no lo puedo confirmar", ha zanjado.