Feijóo posa con un trabajador con síndrome de Down, ajeno a las críticas de Sánchez y Abascal en la moción de censura

El líder del PP viaja este miércoles a Bruselas para verse con Von der Leyen y asistir el jueves a la reunión del PPE

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posado este martes con un trabajador con síndrome de Down que lleva "más de 20 años" en la sede de la formación, coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down. Por el momento, no se ha pronunciado sobre las críticas que le han dedicado tanto Vox como el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el debate de la moción de censura que se celebra en el Congreso.

"Os presento a Álvaro, un magnífico trabajador y gran compañero, que lleva en nuestra sede nacional más de 20 años. Constancia, compromiso y trabajo", ha declarado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

El partido ha colgado un vídeo también en redes de este trabajador del PP y ha pedido que en el Día Mundial del Síndrome de Down se dejen "los prejuicios" y se trabaje "por la inclusión y la igualdad de oportunidades".

"Todos somos únicos y nuestro compañero Álvaro es un ejemplo de esfuerzo, dedicación y constancia", ha manifestado el Partido Popular, para añadir el hashtag:"#NoSomosUnEstereotipo".

EN LA AGENDA DEL PP NO FIGURA HOY NINGÚN ACTO PÚBLICO DE FEIJÓO

El líder del PP sigue con su agenda, que ha incluido también una reunión a puerta cerrada con embajadores de la UE, en la residencia del embajador de Suecia, Teppo Taurianen, cuyo país ostenta actualmente la Presidencia de turno de la Unión Europea. En las previsiones del partido no figura este martes ningún acto público del jefe de la oposición.

Sin embargo, Feijóo sí que ha sido objeto de las críticas tanto de Vox como de Pedro Sánchz durante el debate de la moción de censura. El presidente de Vox, Santiago Abascal, le ha reprochado a Feijóo su ausencia del Congreso y le ha advertido de que para "liderar la oposición sería bueno" estar presente en la Cámara Baja, dado que, a su juicio, "sobran los motivos" para poner fin a la legislatura "suicida" de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado tanto a Abascal como a Pedro Sánchez de dedicar parte de sus discursos en la moción de censura a "atacar" a Feijóo, un hecho que, a su juicio, demuestra "lo nerviosos que están". Además, ha asegurado que el PP está "cómodo" en la "equidistancia" entre PSOE y Vox.

"Desde el PP estamos muy cómodos en la centralidad. Desde una centralidad en la que ni apuntalamos al Gobierno ni hacemos seguidismo de otros partidos", ha declarado Gamarra, quien cree que esta moción ha servido para que Sánchez "sobreviva", Yolanda Díaz "se luzca" y Vox "aparezca". "Estamos ante una hoguera de las vanidades", ha zanjado.

FEIJÓO VIAJA ESTE MIÉRCOLES A BRUSELAS

Este miércoles Feijóo viajará a Bruselas para asistir a la tradicional reunión que el Partido Popular Europeo (PPE) celebra en las horas previas a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Así, aprovechará ese evento para reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El encuentro entre ambos forma parte de las "discusiones políticas" habituales entre miembros "de la misma familia política", han informado a Europa Press fuentes comunitarias, que recuerdan que el presidente 'popular' y la jefa del Ejecutivo comunitario se han visto ya otras veces en el pasado.