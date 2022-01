Feijóo precisa que si el Gobierno le da una explicación sobre el reparto de los fondos europeos "se acabó la cuestión"

Asegura que pedir explicaciones no es ser desleal ni boicotear los fondos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha precisado que si el Gobierno le da una explicación "convincente" sobre el reparto de los fondos europeos "se acabó la cuestión", refiriéndose a la posible judicialización por parte de la Xunta con respecto a este asunto, como ya ha hecho la Comunidad de Madrid.

"Hemos pedido una explicación, no hemos recurrido nada. Si nos dan una explicación y es convincente o si rectifican y restituyen el dinero que corresponde a las comunidades autónomas se acabó la cuestión", ha proclamado este miércoles el presidente gallego en declaraciones a los medios en el stand de Galicia en Fitur.

Al respecto, ha aclarado que pedir explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez no es boicotear los fondos ni ser desleal. "No debemos considerar que lo que dice el Ministerio X es lo que las comunidades autónomas deben aceptar. El dinero no es del Gobierno", ha manifestado Feijóo.

Según ha indicado, existen sentencias del Tribunal Constitucional, que aseguran que el dinero destinado a políticas activas de empleo es una competencia autonómica, por lo tanto, ha asegurado, que si un Ministerio se queda con dinero de dichas comunidades "requiere una explicación". "Y segundo, hay una convocatoria en la que solamente se benefician cinco comunidades, cuatro del PSOE y otra donde el consejero de empleo es del PSOE", ha reclamado.

En este punto, ha recalcado que no se están discutiendo "el conjunto de fondos europeos", ya que los fondos todavía "no se han descentralizado" y "queda mucho trabajo para saber si van a gestionar de forma correcta o incorrecta".

"La mayoría de fondos europeos están sin repartir. Lo que están haciendo los Ministerios es, algunos, con un reparto razonable de fondos y otros, en los que discrepamos de cómo se reparten estos fondos", ha explicado. Asimismo, ha insistido en que no entiendo por qué cuando se piden explicaciones en torno a este asunto se le tilda de desleal. "Yo no sé por qué los que pedimos explicaciones somos tildados como desleales. Cuando pedimos una explicación y no se nos quiere dar es porque no hay una explicación", ha zanjado.