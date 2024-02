Feijóo pregunta a Sánchez por qué quiere amnistiar el terrorismo si cree que no hubo en el procés

Sémper acusa a Sánchez de "presionar" a los jueces para que "apliquen la ley de amnistía como a él le conviene"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este jueves a Pedro Sánchez que un presidente del Gobierno "ni pone ni quita etiquetas de terroristas" porque corresponde a la Justicia, después de que haya asegurado que los tribunales van a concluir que los independentistas van a ser amnistiados porque no son terroristas. Es más, le ha preguntado por qué quiere amnistiar el terrorismo en la Ley de Amnistía si cree que la violencia de los independentistas en 2017 no fue delito de terrorismo.

En una comparecencia en Bruselas ante la prensa, Sánchez ha asegurado que el independentismo catalán "no es terrorismo". "No lo es y, por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas", ha declarado.

Ante esas palabras, Feijóo le ha recordado que serán los jueces los que decidan si hay o no terrorismo en las causas abiertas del 'procés'. "Lamento tener que recordar que el presidente del Gobierno ni pone ni quita etiquetas de terroristas. Eso le corresponde a la Justicia", ha enfatizado.

"En todo caso, si no existe ese delito, no se explica para qué quieren amnistiarlo", ha proclamado el jefe de la oposición en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', antes Twitter, que ha recogido Europa Press.

SÉMPER ACUSA A SÁNCHEZ DE ACTUAR COMO UN "MERCADER"

Por su parte, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha acusado a Sánchez de "erigirse en juez y parte, presionando desde la Presidencia del Gobierno a los jueces para que apliquen la ley de amnistía como a él le conviene y como él dice.

En este punto, Sémper ha recalcado que en un Estado de derecho corresponde a los jueces esa función y no a un político, "aunque se llame Pedro Sánchez". Según ha subrayado, lo que "todo el mundo sabe" es que el presidente del Gobierno quiere amnistiar a los independentistas "para obtener el favor de sus siete votos que le permitan seguir en Moncloa a costa de cualquier cosa, también de la dignidad".

Además, Sémper ha indicado que Sánchez actúa más como un "mercader" que como un presidente del Gobierno, ya que están asistiendo a "un intercambio de favores, que supone un descrédito para la política española y el PSOE, además de una vergüenza para Pedro Sánchez, e inaceptable para el conjunto de los españoles".

"Están el mercader de Venecia y ahora tenemos al mercader de la Moncloa. Esto es verdaderamente lamentable", ha enfatizado, para añadir que "todo esto lo saben los independentistas que aprietan a Pedro Sánchez y lo sabe también Pedro Sánchez que aspira a seguir engañándoles".